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  4. Instagram yasağını o da farklı yorumladı! Cenk Eren sözlerini böyle düzeltti

Instagram yasağını o da farklı yorumladı! Cenk Eren sözlerini böyle düzeltti

10.08.2024 10:52
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 10:52
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Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle adından söz ettiren Cenk Eren bu defa Instagram yasağı hakkındaki sözleriyle gündem oldu. Seyircinin sadece kendisini izlemesini ve video çekmemesini Instagram'ın kapalı olmasına bağlayan Eren sözlerini sahnedeyken düzeltti.

MYNET-Sevilen şarkıları, renkli kişiliği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Cenk Eren son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle gündemdeydi.

Cenk Eren şimdi de 2 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Instagram yasağı hakkındaki sözleriyle gündem oldu. Önceki gece sahne alan ünlü isim seyircinin sadece kendisini izlemesini ve video çekmemesini Instagram'ın kapalı olmasına bağladı.

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SÖZLERİNİ HEMEN DÜZELTTİ

Eren; 'Kendi kendimize şarkı söylüyorduk sanki. Bir haftadır o kadar mutluyuz ki... Tabii ki yasaktan mutlu değiliz yani o anlamda söylemiyorum da. Sahnedeki şarkıcılar olarak mutluyuz. Herkes bizi seyrediyor. Kimse çekmekle uğraşmıyor' dedi ve bir izleyicisine 'video çektiniz mi?' diye sordu.

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'VPN VAR' DEYİNCE...

Kendisini izlemeye gelen seyircinin 'çektik, VPN var' cevabını vermesi üzerine 'VPN'de var... BTK ona da kısıtlama getirmiş. Şimdilik bir şey yok. Bir de banka hesaplarını şey yapıyor diyorlar. Yani siz bilirsiniz..' dedi. Ünlü ismin seyircisi ile bu diyalogu kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Cenk Eren
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