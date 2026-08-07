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Sydney Sweeney'den duygulandıran paylaşım! Ailesi de yangın felaketinden etkilendi

Hollywood'un ünlü yıldızı Sydney Sweeney, memleketi Washington'daki büyük orman yangınlarının ailesini de vurduğunu açıkladı. Gönüllü çalışmalara katılan oyuncu, tahliye edilen binlerce kişi için yardım seferberliği başlatırken yaptığı duygusal paylaşım gündem oldu.

Sydney Sweeney'den duygulandıran paylaşım! Ailesi de yangın felaketinden etkilendi

Euphoria ve The White Lotus dizileriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sydney Sweeney, bu kez oyunculuğuyla değil yardım çalışmalarıyla adından söz ettirdi. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde devam eden orman yangınlarının kendi ailesini de etkilediğini açıklayan ünlü oyuncu, bölgedeki gönüllü ekiplere katılarak afetzedeler için destek çalışmalarına başladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Spokane'in çocukluğunun geçtiği yer olduğunu vurgulayan Sweeney, yangınların binlerce ailenin hayatını altüst ettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, ailesinden bazı kişilerin de evlerini ve iş yerlerini kaybedenler arasında bulunduğunu açıklayarak yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekti.

Sydney Sweeney den duygulandıran paylaşım! Ailesi de yangın felaketinden etkilendi 1

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

TMZ'nin haberine göre Sydney Sweeney ile sevgilisi Scooter Braun, yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapıyor. İkili, itfaiye ekiplerine yiyecek ulaştırıyor, afetzedeler için yemek hazırlanmasına destek veriyor ve yardım kuruluşlarıyla birlikte gıda ile barınma organizasyonlarında aktif rol alıyor.

Yangınların 10 bin dönümden fazla alanı küle çevirdiğini ve yüzlerce yapının zarar gördüğünü hatırlatan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından destek verdiği yardım kuruluşlarını tek tek paylaşarak takipçilerine bağış çağrısında bulundu.

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sydney sweeney
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