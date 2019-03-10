Inter 2 - 0 SPAL

Serie A'da istikrasız bir görüntü çizen ve Icardi krizini çözmeye çalışan Inter, SPAL'ı ikinci yarıdaki gollerle geçti ve Milan derbisi öncesi hata yapmadı.
Guisepppe Meazza'daki mücadelenin ilk yarısında baskı kurmasına rağmen gol bulamayan Inter, bitime 25 dakika kala Politano'nun golüyle öne geçmeyi başardı. 77'de bu kez Gabbiadini, ceza sahasında önünde kalan topa sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı.
Maçı da 2-0 kazanan Inter, 50 puana yükseldi ve haftaya oynanacak Milan derbisi öncesinde ezeli rakibinin 1 puan gerisinde 3.lük yarışına devam etti.
Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Bologna 2 - 0 Cagliari
Frosinone 1 - 2 Torino
Sampdoria 1 - 2 Atalanta
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