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Inter 3-2 Napoli Maç Sonucu

22.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Inter, sahasında lider Napoli'yi 3-2 yendi.

Inter 3-2 Napoli Maç Sonucu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun da fileleri havalandırdığı maçta Inter, sahasında Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Napoli bu sezon ilk kez ligde mağlup oldu. İşte maçtan detaylar...

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan önemli müsabakada, şampiyonluk adaylarından iki takım karşılaştı.

Karşılamanın 17. dakikasında konuk Napoli, Polonyalı oyuncusu Piotr Zielinski ile öne geçti: 0-1.

Inter'den bu gole yanıt, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan Çalhanoğlu, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

Ev sahibi takım, devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçti.

Inter, ilk yarıyı önde tamamladı.

Ev sahibi takım, maçın 61. dakikasında Arjantinli futbolcusu Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

  1. dakikada Napoli'de Belçikalı Dries Mertens, farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

Napoli de bu sezonki ilk yenilgisini, Milano deplasmanında Inter karşısında yaşadı.

Serie A'nın 13. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Bologna-Venezia: 0-1, Salernitana-Sampdoria: 0-2.

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