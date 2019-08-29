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Inter Alexis Sanchez'i kiraladığını duyurdu!

İTALYA HABERLERİ  | 29.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Inter Alexis Sanchez'i kiraladığını duyurdu!

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Manchester United'ın iki sezon önce Arsenal'dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 5 gol attı.

Sanchez, 2008-2011 yıllarında da Serie A takımlarından Udinese'de oynamıştı.

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alexis sanchez inter

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