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Inter - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Club Brugge ise güçlü bir deplasman serisi getiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Inter - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Inter
Salı 22:00
13.10.2026
Club Brugge
Stadyum: Giuseppe Meazza

Inter ile Club Brugge, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşıyor.

Inter, güçlü bir ev sahipliği performansı gösterirken, Club Brugge deplasmanda dikkat çeken sonuçlar aldı.

Lig Durumu

Inter

1. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
5
B
1
M
0
P
16
18
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Inter 18 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Inter İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
15 – 6

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Inter B G G G G

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Inter 3-0 Parma İtalya Serie A Ligi G
  • 03.10.2026 Inter 2-0 Lumezzane Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B
  • 14.09.2026 Inter 5-3 Udinese İtalya Serie A Ligi G
  • 08.09.2026 Real Madrid 2-1 Inter Şampiyonlar Ligi M
Club Brugge

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 RAAL La Louviere 1-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Club Brugge 3-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi G
  • 13.09.2026 Club Brugge 3-1 Antwerp Belçika 1. Ligi G
  • 08.09.2026 Club Brugge 2-3 Aston Villa Şampiyonlar Ligi M
  • 04.09.2026 Lommel SK 0-1 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Inter, İtalya Serie A Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Öte yandan, Club Brugge ise Belçika 1. Ligi'nde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Eksik Oyuncular

Inter

2 eksik
John Stones Sakat Adale Problemi
Curtis Jones Sakat Uyluk Sakatlığı

Club Brugge

1 eksik
Joel Ordonez Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık

Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi) ve Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Marcus Thuram Inter 3 Gol 2 Asist
Lautaro Martinez Inter 4 Gol 0 Asist
Hakan Çalhanoğlu Inter 3 Gol 0 Asist
Francesco Pio Esposito Inter 2 Gol 1 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Lautaro Martinez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Marcus Thuram.

Sıkça Sorulan Sorular
Inter - Club Brugge maçı ne zaman?

13 Ekim 2026

Inter - Club Brugge maçı saat kaçta?

22:00

Inter - Club Brugge maçı hangi kanalda?

Info bulunmamaktadır.

Inter - Club Brugge maçında hangi oyuncular eksik?

John Stones, Curtis Jones ve Joel Ordonez eksik durumda.

Inter ve Club Brugge'nun ligde kaç puanı var?

Info bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Club Brugge inter
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