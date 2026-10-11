Inter - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Inter ile Club Brugge, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşıyor.
Inter, güçlü bir ev sahipliği performansı gösterirken, Club Brugge deplasmanda dikkat çeken sonuçlar aldı.
Inter (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.
Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.
Inter, İtalya Serie A Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Öte yandan, Club Brugge ise Belçika 1. Ligi'nde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi) ve Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.
Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Lautaro Martinez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Marcus Thuram.
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