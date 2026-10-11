Inter - Club Brugge Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Inter Salı 22:00 Club Brugge

Inter ile Club Brugge, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi maçında karşılaşıyor.

Inter, güçlü bir ev sahipliği performansı gösterirken, Club Brugge deplasmanda dikkat çeken sonuçlar aldı.

Lig Durumu Inter 1. İtalya Serie A Ligi O 6 G 5 B 1 M 0 P 16 18 Attığı Gol 8 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Inter 18 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı I Inter İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 15 – 6

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Inter B G G G G tüm kulvarlar Inter 3-0 Parma İtalya Serie A Ligi G

Inter 2-0 Lumezzane Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Roma 2-2 Inter İtalya Serie A Ligi B

Inter 5-3 Udinese İtalya Serie A Ligi G

Real Madrid 2-1 Inter Şampiyonlar Ligi M Club Brugge tüm kulvarlar RAAL La Louviere 1-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-1 Antwerp Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 2-3 Aston Villa Şampiyonlar Ligi M

Lommel SK 0-1 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Inter, İtalya Serie A Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor. Öte yandan, Club Brugge ise Belçika 1. Ligi'nde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Eksik Oyuncular Inter 2 eksik John Stones Curtis Jones Club Brugge 1 eksik Joel Ordonez

Inter kadrosunda John Stones (Sakat - Adale Problemi) ve Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Marcus Thuram Inter 3 Gol 2 Asist Lautaro Martinez Inter 4 Gol 0 Asist Hakan Çalhanoğlu Inter 3 Gol 0 Asist Francesco Pio Esposito Inter 2 Gol 1 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Lautaro Martinez, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Marcus Thuram.