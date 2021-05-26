Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yolları ayırdı.

Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro alması planlanan Conte, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Inter'in başına massimiliano Allegri veya Simone Inzaghi'nin geleceği bildirildi.

Antonio Conte'nin ise Real Madrid'le anlaşması bekleniyor.



