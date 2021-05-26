SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı

Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı

26.05.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da Inter'i şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yolları ayırdı.

Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro alması planlanan Conte, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Inter'in başına massimiliano Allegri veya Simone Inzaghi'nin geleceği bildirildi.

Antonio Conte'nin ise Real Madrid'le anlaşması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cristiano Ronaldo'dan veda sinyaliCristiano Ronaldo'dan veda sinyali
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.