Inter'de koronavirüs şoku! Gagliardini, Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı!

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.
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