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Inter'de koronavirüs şoku! Gagliardini, Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı!

İTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Inter'de koronavirüs şoku! Gagliardini, Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı!

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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