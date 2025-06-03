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İnter'de 'hayal kırıklığı' sezonu... Ligde şampiyonluk kaçtı, Şampiyonlar Ligi finalinde tarihi fark yedi... Şimdi de teknik direktör İnzaghi veda etti

İnter için bu sezon hiç umduğu gibi geçmedi. Serie A'da şampiyonluğu son maçta Napoli'ye kaptıran İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de PSG'den tarihi fark yiyerek eli boş dönmüştü. İtalya Kupası'na da yarı finalde veda etmek zorunda kalan Inter’de son olarak, Teknik Direktör Simone Inzaghi yayımladığı mesajla kulübe veda ettiğini duyurdu.

İnter'de 'hayal kırıklığı' sezonu... Ligde şampiyonluk kaçtı, Şampiyonlar Ligi finalinde tarihi fark yedi... Şimdi de teknik direktör İnzaghi veda etti

2024-2025 sezonunu İtalya Serie A’da 2. tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalde PSG'ye 5-0 yenilerek hezimet yaşayan İnter'de yaprak dökümü sürüyor. Hayal kırıklığı olarak geçen sezonda Inter’de Teknik Direktör Simone Inzaghi de görevinden ayrıldı. 2021 yazında takımın başına geçen Inzaghi, mavi-siyahlıların başında 217 maça çıkarken, 141 galibiyet, 41 beraberlik ve 35 de mağlubiyet aldı.
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MUTLU SONLARI SON MAÇLARDA ELİNDEN KAÇIRDI

2023-2024 sezonunda Serie A’da şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında takımını UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkardı. Inter, geride bıraktığımız sezonu ise 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle şampiyon Napoli’nin 1 puan gerisinde 81 puanda tamamladı.

Inzaghi, lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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VEDA MESAJI YAYINLADI

49 yaşındaki teknik adam, kulübe veda mesajı yayımlarken duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Dört senelik, her şeyimi verdiğim bir yolculuğun ardından artık bu kulübe veda etme zamanı geldi. Her gün ilk ve son düşüncemi Inter’e adadım. Oyuncular, yöneticiler ve kulübün her bir çalışanı tarafından profesyonellik ve tutkuyla karşılık buldum. Aralarında Scudetto della Seconda Stella’nın (Lig şampiyonluğu) da bulunduğu kazanılan 6 kupa, 2023’te ve birkaç gün önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kat edilen mesafe, ekibimle birlikte çalışmalarımızın ne kadar desteklediğinin somut kanıtıdır.
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Başkan ve yönetimine minnettarlık duyuyorum ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Birlikte yaşadığımız 6 zaferde beni destekleyen, zor anlarda ağlayan, acı çeken, gülen ve kutlayan milyonlarca Inter taraftarı sizi asla unutmayacağım."

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Teknik Direktör İtalya istifa inter
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