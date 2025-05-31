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Dünya bu finali uzun yıllar hatırlayacak! Avrupa'nın en büyüğü belli oldu... PSG Inter'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 mağlup etti ve tarihe geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Fransız ekibi PSG oldu ve bu sonuçla Fransız ekibi Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. İşte detaylar...

Dünya bu finali uzun yıllar hatırlayacak! Avrupa'nın en büyüğü belli oldu... PSG Inter'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 mağlup etti ve tarihe geçti
Berker İşleyen

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 70. sezonun final heyecanı yaşandı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğinde oynanan final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.

Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla PSG olurken Fransız ekibi bu skorla tarihi bir rekora da imza attı. Mücadelenin golleri Hakimi, Doue (2), Kvaratskhelia ve Mayulu'dan geldi.

TARİHE GEÇTİLER

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PSG tam 5 gol attığı mücadele tarihin en farklı Şampiyonlar Ligi Finali galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

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PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, tarihte ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

İNANILMAZI BAŞARDI

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PSG'nin tecrübeli teknik adamı Luis Enrique çıktığı son 11 finalden de galibiyetle ayrılmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 70 DAKİKA SAHADA KALDI

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Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 70 dakika sahada kaldı.

5 YIL SONRA BU KEZ KAZANDILAR

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PSG, 2. kez Şampiyonlar Ligi finalinde oynarken, ilk kez şampiyonluğa ulaştı. PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.

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