Inter'den Fenerbahçeli Altay'a dev teklif

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında.

Takvim'in haberine göre yıldız file bekçisi için İtalyan devi Inter, sarı-lacivertlilere ilgi kağıdı göndermişti.

10.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe Yönetimi ise bu rakamı az buldu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi.

ALTAY KALMAK İSTİYOR

Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirten Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta yer aldı.



