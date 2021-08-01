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Inter'den Fenerbahçeli Altay'a dev teklif

01.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbhaçe forması ile iyi bir sezon geçiren ve milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır'a İtalyan'ın dev kulübü Inter'den teklif geldi. İşte teklifin detayları...

Inter'den Fenerbahçeli Altay'a dev teklif

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Altay Bayındır performansıyla Avrupa devlerinin radarında.

Takvim'in haberine göre yıldız file bekçisi için İtalyan devi Inter, sarı-lacivertlilere ilgi kağıdı göndermişti.

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10.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyanlar'ın Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ve teklifi ilettiği öğrenildi. Altay Bayındır için İnter'in 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe Yönetimi ise bu rakamı az buldu ve İtalyanlar'dan fiyat artırmalarını istedi.

ALTAY KALMAK İSTİYOR

Milli kaleci Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirten Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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