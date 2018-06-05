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Inter'den Malcom için 40 milyon Euro

İTALYA HABERLERİ  | 05.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

İtalyan devi Inter, Fransız ekibi Bordeaux'nun Brezilyalı futbolcusu Malcom'u transfer etmek istiyor.

Inter'den Malcom için 40 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de iyi bir performans gösteren ve 12 gole imza atan 20 yaşındaki Brezilyalı golcü için Inter transfer görüşmelerine başladı.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Inter'de teknik direktörü Luciano Spalletti'nin önceliği forvet mevkisine yapılacak transferler...

La Gazetta Della Sport'un haberine göre Spalletti'nin talimatları doğrultusunda arayışta olan Inter, Brezilyalı yetenek Malcolm için Bourdeaux yönetimi ile görüşmelere başladı. Dün akşam saatlerinde Milano'da bir araya gelen iki kulüp yöneticileri transfer için görüşme yaptı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Maliyeti 40 Milyon Euro'yu bulacağı düşünülen oyuncu için Inter yönetimi kaynak açma düşüncesi içinde. Brezilyalı, yıldız Bordeaux formasıyla çıktığı 38 maçta toplam 12 gol ve 8 asistlik performansıyla takımına önemli bir katkı vererek Fransız ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasında rol oynadı.

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Malcom inter bordeaux

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