Inter'den Paul Pogba harekatı

Inter'in yeni sportif direktörü Beppe Marotta'nın ilk hedefinin Paul Pogba olduğu iddia edildi. İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter, Paul Pogba için Manchester United'a bir miktar para ve Milan Skriniar ya da Ivan Perisic'i teklif edecek. Haberde; Jose Mourinho'nun Skriniar ve Perisic ile özel olarak ilgilendiği ve bu teklife sıcak bakabileceği vurgulandı. Paul Pogba'nın geçtiğimiz günlerde 'Juventus benim evim' şeklinde yaptığı açıklamaya rağmen Inter'i kabul edip etmeyeceği merak konusu olduğu belirtildi. (SPORX)

