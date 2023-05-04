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Inter Hellas Verona'yı 6-0 yendi, Hakan Çalhanoğlu'nun golü paylaşım rekorları kırdı!

04.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Inter rakibini 6-0 mağlup etmeyi başarırken, Hakan Çalhanoğlu'nun harika bir gole imza attı. İşte detaylar...

Inter Hellas Verona'yı 6-0 yendi, Hakan Çalhanoğlu'nun golü paylaşım rekorları kırdı!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'da heyecan 33. hafta mücadeleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi.

6 GOLLÜ GALİBİYET

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Mücadele Inter'in 6-0'lık ezici üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Inter puanını 60'a yükseltti ve ligde 4. sıraya kadar tırmandı. Mavi-siyahlılar bu galibiyetle ligde üst üste 3.maçında da hata yapmadı.

ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ PAYLAŞIM REKORU KIRDI

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Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında attığı golle gündem oldu. Ceza sahası dışından kaleye adeta füze gönderen milli oyuncunun bu golü paylaşım rekorları kırdı.

Inter'in diğer gollerini 31. dakikada Adolfo Gaich (KK), 38 ve 61. dakikada Edin Dzeko, 55 ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

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