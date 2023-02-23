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Inter'in kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko ile maç içinde kavga etti! Orta sahadan koşup gelen Hakan Çalhanoğlu araya girdi!

23.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Inter, sahasında Porto’yu 1-0 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kaldı. Mücadeleye Dzeko ile Onana'nın saha içinde tartışması damga vurdu. O anlarda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu araya girerek kaleci Onana'yı güçlükle sakinleştirdi.

Inter'in kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko ile maç içinde kavga etti! Orta sahadan koşup gelen Hakan Çalhanoğlu araya girdi!
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Porto’yu konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Porto, Otavio’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren daha etkili olan Inter, 87. dakikada Lukaku’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda da başka gol oymayınca İtalyan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kalırken, galibiyette büyük rol oynadı.

SAHA İÇİNDE TARTIŞMA!

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Inter'in yıldızları Dzeko ile Onana arasında maç oynanırken büyük bir tartışma çıktı. Oyuncuları sakinleştirmek için orta sahadan kaleye kadar koşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Onana'yı güçlükle yatıştırdı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

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Hakan Çalhanoğlu: "Dzeko ile Onana'nın saha içinde tartışması bir kavga değil, tamamen saf adrenalin kaynaklı. Herşey oldu ve bitti"

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