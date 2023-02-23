Inter'in kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko ile maç içinde kavga etti! Orta sahadan koşup gelen Hakan Çalhanoğlu araya girdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Porto’yu konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Porto, Otavio’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren daha etkili olan Inter, 87. dakikada Lukaku’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda da başka gol oymayınca İtalyan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kalırken, galibiyette büyük rol oynadı.

SAHA İÇİNDE TARTIŞMA!

Inter'in yıldızları Dzeko ile Onana arasında maç oynanırken büyük bir tartışma çıktı. Oyuncuları sakinleştirmek için orta sahadan kaleye kadar koşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Onana'yı güçlükle yatıştırdı.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

Hakan Çalhanoğlu: "Dzeko ile Onana'nın saha içinde tartışması bir kavga değil, tamamen saf adrenalin kaynaklı. Herşey oldu ve bitti"

