Inter kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor...

İtalya bu sabah Como'da meydana gelen trafik kazasını konuşuyor. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez, 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam kazanın olduğu alanda vefat etti. işte ayrıntılar...

81 YAŞINDAKİ ADAM VEFAT ETTİ!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre yerel saatle bu saha 09:43’te meydana gelen kazada Martinez, 81 yaşındaki adama çarptı ve yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI...

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

İtalya Serie A’da yarın Inter ile Fiorentina karşı karşı karşıya gelecek. Bu sabah meydana gelen kaza nedeniyle Inter Teknik Direktörü Christian Chivu’nun düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildiği aktarıldı.