SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Inter kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor...

İtalya Seri A'nın başarılı takımlarından Inter'de takımın kalecisi Josep Martinez, bu sabah bir trafik kazasına karıştı. İtalya'nın Como şehrinde meydana gelen kazada Martinez'in çarptığı yaşlı adam orada hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Inter kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor...
Burak Kavuncu

İtalya bu sabah Como'da meydana gelen trafik kazasını konuşuyor. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez, 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam kazanın olduğu alanda vefat etti. işte ayrıntılar...

81 YAŞINDAKİ ADAM VEFAT ETTİ!

Inter kalecisi Josep Martinez in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor... 1

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Inter kalecisi Josep Martinez in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor... 2

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre yerel saatle bu saha 09:43’te meydana gelen kazada Martinez, 81 yaşındaki adama çarptı ve yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA AÇILDI...

Inter kalecisi Josep Martinez in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor... 3

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Inter kalecisi Josep Martinez in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dünya bu olayı konuşuyor... 4

İtalya Serie A’da yarın Inter ile Fiorentina karşı karşı karşıya gelecek. Bu sabah meydana gelen kaza nedeniyle Inter Teknik Direktörü Christian Chivu’nun düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildiği aktarıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'e geri döndü! İşte Volkan Demirel'in yeni adresiSüper Lig'e geri döndü! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi
Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldıGençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İtalya inter kaleci kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.