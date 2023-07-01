SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Inter, Marcus Thuram’ı kadrosuna kattı!

Inter, Marcus Thuram’ı kadrosuna kattı!

01.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya temsilcisi Inter, Borussia Mönchengladbach ile yollarını ayıran 25 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Thuram’ı renklerine bağladı.

Inter, Marcus Thuram’ı kadrosuna kattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Mavi-siyahlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’tan ayrılan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Thuram’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Fransız eski futbolcu Lilian Thuram’ın oğlu olan Marcus Thuram, kariyerinde Sochaux, Guingamp ve Borussia Mönchengladbach formaları giydi.

Dört sezondur Borussia Mönchengladbach’ta top koşturan 25 yaşındaki Thuram, Alman ekibiyle çıktığı 134 maçta 44 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve yeni takımı resmen açıklandı!Ve yeni takımı resmen açıklandı!
Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'
Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!Alex'in paylaşımına adeta yorum yağıyor!
Anahtar Kelimeler:
Serie A Internazionale yaşında sezon formaları ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

'Al satçılar piyasadan çekilecek...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'

Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...

Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Mbappe, öfkeli Fransız halkına seslendi!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Adana Demirspor bombayı patlatıyor!

Ve yeni adresi resmen açıklandı! Sürpriz...

Ve yeni adresi resmen açıklandı! Sürpriz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.