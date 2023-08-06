SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'den imza alan temizlik görevlisi kovuldu! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'den imza alan temizlik görevlisi kovuldu! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

06.08.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi'nin takımı Inter Miami'nin stadyumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Cristian Salamanca, son oynanan mücadelenin ardından Arjantinli futbolcudan imza aldığı için işten kovuldu. Messi'den imza almak pahasına kovulan görevli Salamanca konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. İşte detaylar...

Inter Miami'ye imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Lionel Messi, yeni takımıyla harika bir başlangıç yaptı. MLS Leagues Cup'ta Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Messi, 5 gol ve 1 asistle kalitesini hemen gösterirken, son oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Arjantin medyasında yer alan habere göre, otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizleyen stadyum görevlisi Cristian Salamanca, Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslendi ve ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Screenshot_3

Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

"HER SANİYESİNE DEĞDİ"

messiden-imza-alan-temizlik-gorevlisi-kovuldu_f4629244

Konuyla ilgili açıklama yapan Salamanca, Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi." diye konuştu.

SEBEBİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

messiden-imza-alan-temizlik-gorevlisi-kovuldu_f45f1544

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu!Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu!
F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi donduruluyorF.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi donduruluyor
A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...
Anahtar Kelimeler:
son dakika imza messi verildi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.