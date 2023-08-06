Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'den imza alan temizlik görevlisi kovuldu! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Inter Miami'ye imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Lionel Messi, yeni takımıyla harika bir başlangıç yaptı. MLS Leagues Cup'ta Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Messi, 5 gol ve 1 asistle kalitesini hemen gösterirken, son oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Arjantin medyasında yer alan habere göre, otobüslerin park ettiği alandaki banyoları temizleyen stadyum görevlisi Cristian Salamanca, Messi'ye "Hey, dünya şampiyonu" diye seslendi ve ardından Messi'ye Arjantin takımının forması ile bir kalem uzattı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Messi'nin formayı imzalamasından hemen sonra ise stadyum güvenliği Salamanca'nın yanına gelerek temizlik işçisini alandan uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Salamanca'nın işine son verildi.

"HER SANİYESİNE DEĞDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Salamanca, Messi'nin imzasını aldıktan sonra kovulduğunu söyleyerek "Ama her saniyesine değerdi." diye konuştu.

SEBEBİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Messi'nin Inter Miami ile imzaladığı sözleşmenin kendisine 'maksimum güvenlik' sağladığı ifade edilirken, kulüp çalışanları ve taşeron işçiler de dahil tüm çalışanlardan işe başlamadan önce 'profesyonel davranışlarını' korumalarının talep edildiği ve Inter Miami'nin 10 numarası Messi'den fotoğraf veya imza almalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

