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Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Ozan Kabak'ın Inter'e transferi hakkında konuştu.

Inter, Ozan Kabak için teklif yaptı mı?

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Ozan Kabak ile ilgili İtalyan takımlarının ilgisi olduğu iddia ediliyor. İtalya'da düzenlenecek olan scout forumuna katılan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Ozan Kabak hakkında görüşlerini dile getirdi.

Galatasaray'da görev aldığı süreçte de Ozan Kabak'ın İtalyan takımları tarafından sürekli takip edildiğini itiraf eden Cenk Ergün şunları söyledi:

"Ozan Kabak çok güçlü bir futbolcu. Galatasaray ile ilk sözleşme imzaladığında ben onun gelecekte iyi bir oyuncu olacağından emindim. Ozan'ın şu anda sürekli oynamaya ihtiyacı var. Inter'in bir ilgisi olduğu kesin ama teklifler hakkında konuşmam çok zor. Ozan genç takımlaran beri sürekli takip edilen ve beğenilen bir oyuncuydu. Fakat yaşı nedeniyle Avrupa'ya transfer olması çok zordu. Bugün Galatasaray'ın planının ne olacağını bilmiyorum ama İtalya'da oynayabilecek bir futbolcu. Sadece Ozan Kabak değil, Türkiye'deki 2000 jenerasyonu çok güçlü." (FUTBOL ARENA)

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Galatasaray cenk ergün Ozan Kabak Spor Toto Süper Lig

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