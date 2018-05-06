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Inter, Tudor'a acımadı: 4-0!

İTALYA HABERLERİ  | 06.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da İnter, Igor Tudor'un yönettiği Udinese'ye konuk oldu. İnter karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tudor, Udinese ile ikinci maçında da galibiyet ile tanışamadı.

Inter, Tudor'a acımadı: 4-0!

Inter, Tudor'lu Udinese'ye gol yağdırdı. Ligde sıkıntılı durumda bulunan Udinese'nin başına geçen Tudor takımının başında çıktığı ikinci maçta fark yedi.

Inter sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu sürdürdü.

Inter'e karşı farklı kaybeden Udinese ise düşme korkusunu yaşamaya devam ediyor. Inter'e bu maçta galibiyeti getiren isimler ise Ranocchia, Rafinha Icardi ve Valero oldu.

Bu sonucun ardından Inter puanını 69'a yükseltirken, Udinese 34 puanda kaldı.

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inter Tudor udinese

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