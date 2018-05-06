Inter, Tudor'a acımadı: 4-0!

Inter, Tudor'lu Udinese'ye gol yağdırdı. Ligde sıkıntılı durumda bulunan Udinese'nin başına geçen Tudor takımının başında çıktığı ikinci maçta fark yedi.
Inter sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu sürdürdü.
Inter'e karşı farklı kaybeden Udinese ise düşme korkusunu yaşamaya devam ediyor. Inter'e bu maçta galibiyeti getiren isimler ise Ranocchia, Rafinha Icardi ve Valero oldu.
Bu sonucun ardından Inter puanını 69'a yükseltirken, Udinese 34 puanda kaldı.
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