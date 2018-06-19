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Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Serie A'nın iki devi talip oldu. İnter ve Milan, 21 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Ayrıca, genç yıldızla ayrıca Bundesliga ekiplerinden Hannover de ilgileniyor.

Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!

Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, 2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter’in Trabzon’un kapısını çaldığı öğrenildi.

Milan’ın 15 milyon euroyu gözden çıkardığı Yazıcı’ya İnter’in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi’nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96’nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover’in 10 milyon euro ve sonraki satışlar için ‘yüzde 25 pay verelim’ teklifini sunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı inter milan

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