Şampiyonlar Ligi Inter Çarşamba 23:00 Vfb Stuttgart

Inter, 25 Kasım 2026 saat 23:00'te Giuseppe Meazza'da Vfb Stuttgart ile karşılaşıyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir karşılaşma için sahada buluşuyor. Her iki ekip de zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Lig Durumu Inter 3. İtalya Serie A Ligi O 12 G 9 B 2 M 1 P 29 32 Attığı Gol 17 Yediği Gol +15 Averaj Vfb Stuttgart 8. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 4 B 1 M 5 P 13 15 Attığı Gol 15 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Inter 32 / 17 Vfb Stuttgart 15 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı I Inter İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 6 / 0 / 0 Gol 19 – 7 VS Vfb Stuttgart Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 1 / 3 Gol 8 – 10

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 29 puanla 3. sırada.

Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Inter B G M G G tüm kulvarlar Atalanta 4-4 Inter İtalya Serie A Ligi B

Inter 2-0 Como İtalya Serie A Ligi G

Feyenoord 0-3 Inter Şampiyonlar Ligi G

Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi M

Venezia 0-2 Inter İtalya Serie A Ligi G Vfb Stuttgart B G G M M tüm kulvarlar Schalke 04 0-0 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi B

Vfb Stuttgart 1-0 Werder Bremen Almanya Bundesliga Ligi G

Galatasaray 2-0 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi M

Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G

Paderborn 07 0-1 Vfb Stuttgart Almanya Federasyon Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Inter, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Vfb Stuttgart'ın son 5 maçtaki performansı ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet şeklinde.

Eksik Oyuncular Inter 4 eksik Ange-Yoan Bonny Aleksandar Stankovic Piotr Zielinski Hakan Çalhanoğlu Vfb Stuttgart 3 eksik Angelo Stiller Luca Jaquez Leo Sauer

Inter kadrosunda Ange-Yoan Bonny (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aleksandar Stankovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Piotr Zielinski (Sakat - Ayağından Sakat) ve Hakan Çalhanoğlu (Şüpheli) yer almıyor.

Vfb Stuttgart kadrosunda Angelo Stiller (Sakat - Kasığından Sakat), Luca Jaquez (Sakat - Kaburgasında Problem) ve Leo Sauer (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Marcus Thuram Inter 6 Gol 3 Asist Francesco Pio Esposito Inter 6 Gol 1 Asist Carlos Augusto Inter 2 Gol 2 Asist Piotr Zielinski Inter 2 Gol 2 Asist Ermedin Demirovic Vfb Stuttgart 5 Gol 0 Asist Maximilian Mittelstadt Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist Josha Vagnoman Vfb Stuttgart 2 Gol 1 Asist Jamie Leweling Vfb Stuttgart 1 Gol 1 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Carlos Augusto. Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ermedin Demirovic.