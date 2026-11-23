Inter, 25 Kasım 2026 saat 23:00'te Giuseppe Meazza'da Vfb Stuttgart ile karşılaşıyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir karşılaşma için sahada buluşuyor. Her iki ekip de zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.
Inter (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 29 puanla 3. sırada.
Vfb Stuttgart (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 8. sırada.
Inter, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Vfb Stuttgart'ın son 5 maçtaki performansı ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet şeklinde.
Inter kadrosunda Ange-Yoan Bonny (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Aleksandar Stankovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Piotr Zielinski (Sakat - Ayağından Sakat) ve Hakan Çalhanoğlu (Şüpheli) yer almıyor.
Vfb Stuttgart kadrosunda Angelo Stiller (Sakat - Kasığından Sakat), Luca Jaquez (Sakat - Kaburgasında Problem) ve Leo Sauer (Şüpheli) yer almıyor.
Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Carlos Augusto. Vfb Stuttgart kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Ermedin Demirovic.
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