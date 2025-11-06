İnterneti kim, ne zaman icat etti? İnterneti ilk kim buldu?

İnternet sayesinde birçok bilgiye çok kısa süreler içinde ve istenilen her yerde ulaşılabilmektedir. Bilgisayar ağlarını birbirlerine bağlamak ve bilgi alışverişini sağlamak gibi amaçlar ile kullanılan internetin kullanım alanı gitgide daha da artmakta ve genişlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde internet alanında çeşitli araştırmalar yapıldığı ve diğer ülkeler arasında da kısa süre içinde yaygınlaştığı bilinmektedir.

İnterneti kim, ne zaman icat etti?

1950’li yılların sonlarına doğru bilgisayar bilimi yeni gelişmekte olan bir alanken ilk hedeflerden biri aynı bilgisayarın kaynaklarının birden fazla sayıda kullanıcı tarafından paylaşılması olarak belirtilmiştir. İnternetin temelini İnternet Protokol Paketi olan IP süite oluşturmaktadır. Bu temelin geliştirilmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen çalışmalar ve araştırmalar sonucunda başlamıştır. Aynı zamanda bu süreç içinde Fransa’dan ve Birleşik Krallık’tan bilim insanları da bazı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

1969 yılında ARPA, ARPANET projesini hayata geçirme kararı almıştır. Robert Taylor tarafından yönlendirilen bu proje paket anahtarlama teknolojisi olarak bilinen yeni bir iletişim yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu teknoloji Donald Davies’in İngiltere’de geliştirmiş olduğu fikirler ile birlikte Baran’ın önerilerinden de ilham almıştır.

İnterneti ilk kim buldu?

İnternetin bilinen iki mucidi vardır. Tim Berners Lee ile Vinton Cerf’in interneti icat ettiği bilinmektedir. Bu iki büyük mucit sayesinde internetin çok kısa süre içinde bütün dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. 1989 yılında İsviçre’nin Cem adlı şehrinde herkesin ortak olarak kullandığı ve kampüsteki herkesin kullanabilmesi için bir alışveriş ağı kurulma isteği internetin temelini oluşturmuştur.

Oluşturulan bu ağa dünyadaki farklı kişiler de bağlanınca internet halka açılmıştır ve bu sayede internet icat edilmiştir. Yaşanan gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler ile 1989 yılında günümüzde kullanılan internet ortaya çıkmıştır.