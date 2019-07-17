İnternetin en etkili kişileri onlarmış! Kimler var kimler...

Time dergisi, internetin en etkili isimlerini açıkladı. 25 kişilik listede Meghan Markle ile Prens Harry'den Ariana Grande'ye, Cardi B'den dünya rekortmeni yumurta paylaşımının yaratıcısı Chris Godfrey'e kadar pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte internetin en etkili isimleri...

İnternetin en etkili isimleri!

Lil Nas X Rap şarkıcısı Lil Nas X, TikTok videolarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. 15 hafta boyunca Billboard Hot 100 listesinde yer alması ve tüm zamanların en çok indirilen 11'inci şarkıcısı olmasıyla internetin en etkili isimleri arasına girdi. Şarkıcı, eşcinselliğini açıklamasıyla popülerliğini daha da artırdı.

Alexandria Ocasio-Cortez ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cortez, Twitter'da 4.8 milyon takipçisi, Instagram'da üç milyon görüntülenme alan videolarıyla etkili oluyor.

Donald Trump Günde ortalama 29 tweet atan ABD Başkanı Trump, açıklamalarıyla dünya çapında ses getiriyor.

BTS Güney Koreli müzik grubu dünya çapında milyonlarca hayrana sahip. BTS, Billboard'un sosyal medyada öne çıkan şarkıcılar listesinde iki yıl boyunca zirvede yer aldı. Albümleriyle Billboard Hot List'te bir numarada yer alan grubun Boy With Luv adlı klibi internette yayınlandığı ilk 24 saatte 75 milyon görüntülenme alarak rekor kırdı.

Rahaf Muhammed Suudi Arabistanlı Muhammed, ülkesinde kadınlara uygulanan baskıdan kaçıp Bangkok'a gittiğinde gözaltına alındı. Hakkında #SaveRahaf etiketiyle, günde 45 bin takipçisi tweet attı. Verilen destek üzerine Muhammed, Kanada'da yerleşme hakkı kazandı. Sosyal medyada Suudi kadınlara uygulanan baskı hakkında farkındalık yaratmasıyla etkili oldu.

Ariana Grande Thank u, Next adlı single’ı çıkar çıkmaz Billboard Hot 100 listesinde ilk kez bir numaraya yükselerek Adele'in rekorunu kırdı. Grande ayrıca Spotify’da dinlenme rakamıyla da en çok dinlenen kadın şarkıcı unvanını aldı. Instagram'da en yüksek takipçili müzisyen olan Grande'nin Instagram ve Twitter'ında toplam 223 milyon takipçisi var.

Eylemci öğrenciler İsveçli öğrenciler #FridayforFuture ve #SchoolStrike4Climate etiketleriyle iklim değişikliğine karşı başlattıkları eylemleri duyurdu. Eylemleri Uganda, Bangladeş gibi ülkelere kadar yayıldı.

Liza Koshy Eski Vine yıldızı, yeni Youtube yıldızı Instagram'da 17.9 milyon, TikTok'ta 14.1 milyon takipçisiyle popüler.

Brian Kolfage Ampute ABD askerri Kolfage, Trump'ın Meksika sınırına duvar örmesine destek olmak amacıyla kampanya başlattı ve kampanyada 25 milyon dolar toplandı.

James Charles Güzellik vlogger'ı olan James Charles, CoverGirl makyaj markasının ilk erkek reklam yüzü oldu. YotuTube'da 15 milyon takipçisi var.

Meghan Markle ve Prens Harry @SussexRoyal adıyla paylaşım yaptıkları Instagram hesabı, açıldıktan sonra ilk altı saatte 1 milyonluk takipçiye ulaşarak rekor kırdı. İngiltere kraliyet çiftinin şimdi 9.1 milyon takipçisi var.

German Garmendia 2011'de YouTube kanalı açan Garmendi, bugüne kadar 13 milyar görüntülenme alarak dünyanın en popüler İspanyolca konuşan Youtuber'ı oldu.

Cardi B ABD'li rap şarkıcısının Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunuyor. En son Donald Trump'ı eleştirdiği videosu 20 milyon görüntülenme aldı.

Chris Godfrey Instagram'da beğeni rekoru kıran yumurta görselinin yaratıcısı, İngiliz reklamcı Chris Godfrey. Yumurta, 53 milyon beğeni aldı.

Ben Shapiro Amerikalı muhafazakar programcının, internet üzerinden ve radyodan Trump taraftarı konuşmalarını milyonlarca kişi takip etti.

Carlos Maza Gazeteci ve vlogger Carlos Maza, sağcı politikacı Steven Crowder tarafından YouTube'da cinsel yönelimi ve etnik kökeni nedeniyle aşağılandığını açıkladı. Ardından YouTube'a şikayette bulunsa da yanıt alamadı ve bunun üzerine Twitter'da ses getiren paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların gündeme oturmasının ardından YouTube, tacizle ilgili kurallarını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Drlupo Twitch'te en çok takipçisi olan oyuncu, bu yıl Time'ın en etkili kişiler listesinde de yer aldı.

Emma Chamberlain 18 yaşındaki YouTube vlogger'ı, 8 milyon abonesiyle kendi yaş grubunun en çok takip edilen ismi oldu.

Hong Kong protestocuları Hong Kong'da hükümet karşıtı protesto gerçekleştiren göstericiler, sosyal medyayı aktif kullanmalarıyla ses getirdi.

Jada Pinkett Smith TV'de yaptığı Red Table Talk programı internette popüler hale geldi. Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian’ı aldattığı kadın olan Jordyn Woods'u konuk ettiği program internette 33 milyon görüntülenme, 250 binden fazla yorum aldı.

Jameela Jamil İnternette vücut pozitifliğiyle ilgili en etkili isim haline gelen Jamil, 3 milyona yakın takipçisi olan Twitter ve Instagram hesapları üzerinden Kim Kardashian, Cardi B gibi ünlülere zayıf ve mükemmel olma baskısını kadınların bedenleri üzerinde bir silah olarak kullanmamaları çağrısı yapmasıyla popülerleşti.

Jojo Siwa 16 yaşındaki Amerikalı fenomen, YouTube ve TikTok'ta dans ettiği, şarkı söylediği ve sohbet ettiği videolarıyla popüler.

Yashar Ali ABD'de yaşayan Orta Doğulu gazeteci Yashar Ali, 425 bin takipçili Twitter hesabını tartışma platformuna çevirmesiyle internetin en etkili isimleri arasına girdi. Louisiana yangınında zarar gören üç tarihi katedral için 2 milyon dolarlık yardım toplanmasına önayak oldu.

Zhang Dayi Çinli sosyal medya fenomeni, 11 milyon takipçisinin olduğu alışveriş sitesinde yarım saatte 145 milyon dolarlık satış yaparak rekor kırdı.