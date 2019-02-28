Mutlaka siz de sosyal medyada bu fotoğraflardan bazılarına denk gelmişsinizdir. Biraz photoshop biraz yaratıcılıkla internette yapamayacağınız şey yok gibi. İnternette gördüğünüz fotoğraflardan kaçının %100 doğru olduğuna inanıyorsunuz? İşte sahte ve gerçekleriyle sosyal medyada viral olan fotoğraflar.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!

Son dönemin photoshop mağduru bu ablanın bir danışma masasında bekleme şeklinin orijinal hali da biraz garip. Hoş kurbağa gibi çömeldiği fotoğrafın gerçek olduğuna inanan en az bir milyon insan vardır!

İki ikon kadın Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın böyle bir fotoğrafı yok. Hatta bu fotoğrafın Elvis Presley, James Dean ve hatta John F. Kennedy versiyonlarına da internette rastlamak mümkün.

Tek halkalı orijinal hali de yeterince heybetli ve mükemmel görünüyor. Photoshop'a hiç gerek yokmuş.

Paris Hilton bir etkinliğe üzerine "Umutsuz olmayı bırak" (Stop being desperate) yazan bir tişörtle katıldı. Ancak photoshop muzipleri boş durmayıp tişörtteki yazıyı "Fakir olmayı bırak" (Stop being poor) olarak değiştirdi. Bu fotoğraf o kadar çok paylaşıldı, o kadar çok tepki çekti ki uzun bir süre ABD medyasını meşgul etti.

Yakın zaman önce internette dolaşmaya başlayan bu fotoğraf; arkeologların hep masallara konu olan koca ayak gibi devlere ait iskeletler bulduğuna dair haberlere konu oldu. Denk gelirseniz sakın paylaşmayın, çünkü böyle bir şey yok!

Havadaki genç ponpon kızın düşmanı kesinlikle çok iyi çalışmış. Böyle bir şeyi insan arkadaşına yapmaz! Fotoğrafın soldaki oynanmış hali uzun bir süre internette geyik muhabbetlerinin mezesi oldu.

Çok popüler viral bir çalışmayla karşı karşıyayız! Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız bu fotoğrafı görmemiş olamazsınız. Ancak diğer örneklerde olduğu gibi bunda da soldaki fotoğraf tamamen sahte.

Gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğinin en büyük örneği! Suriye savaşında annesini ve babasını kaybeden küçük bir çocuğun onların mezarlarının arasında uyuduğunu anlatan dramatik haberlere konu olan bu fotoğraf tamamen sahte. Vicdanları zedeleyen bu sahte fotoğraf, fotoğrafı çeken kişinin oluşturduğu bir kurgudan ibaret.

Görür görmez oraya gitmek istediniz değil mi? Aslında böyle bir ada yok! Çok istiyorsanız alt fotoğraftaki Hawaii adaları arasında bulunan ay şeklindeki Molokini adasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaplumbağa Dağı olarak internette yayılan dağı görmek gerçekten şahane olurdu! Tabii böyle bir yer olsaydı...