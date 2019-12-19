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İntihar etti, bıraktığı not şoke etti! 'Sizi öldürmeyi düşündüm'

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

"SİZE KINA BIRAKIYORUM"

Polis, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya pompalı tüfek intihar

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
valla helal olsun giderayak çakmış
kimbilir ne yaptılar adama
Peki şimdi ne olacak?
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