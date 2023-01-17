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İntihar iddiasıyla gündem olan Hafsanur Sancaktutan'a Hadise’den tam destek! Bircan Bali'den yanıt gecikmedi

17.01.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Deniz Can Aktaş'la ilişkilerini geçen haftalarda sonlandıran ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hayranlarını korkutan bir iddiayla gündem oldu. Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu iddiayı net bir dille yalanlayan Sancaktutan'a şarkıcı Hadise'den destek geldi. Hem Hadise'nin hem de Hafsanur Sancaktutan'ın açıklamalarına karşılık veren Bali'nin söyledikleri dikkat çekti.

İntihar iddiasıyla gündem olan Hafsanur Sancaktutan'a Hadise’den tam destek! Bircan Bali'den yanıt gecikmedi

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, 2019 yılında ekranlara gelen 'Aşk Ağlatır' dizisinde birlikte rol alan Deniz Can Aktaş'la aşk yaşamaya başladı. Ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, geçen haftalarda ayrılık kararı alarak yollarını ayırdı.

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Deniz Can Aktaş'la ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu, iddiaları net bir dille yalanladı. Mert Yazıoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum"

Sancaktutan, son olarak ise Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili ortaya attığı bir iddiayla gündeme geldi.

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YEMEK KABUSA DÖNDÜ!

Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan'ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. İddiaya göre eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

MİDESİ YIKANDI

Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan'ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.

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"BİLELERİNİ KESTİ"

Ancak Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü. Bircan Bali sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"

Bali dün yaptığı paylaşımda ayrıntılar vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.
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"AİLEMİ DE BENİ DE ÇOK ÜZDÜ"

Hafsanur Sancaktutan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Herkese merhaba. Biraz önce televizyonda yayınlanan bir haber ailemi de beni de çok üzdü. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım"

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İntihara teşebbüs ettiği iddialarını yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, bileklerinin fotoğrafını da yayınladı.

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Bu açıklamanın ardından Bircan Bali, sosyal medya hesabında "Ben haberimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

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HADİSE'DEN TAM DESTEK!

Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise de konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Hafsanur Sancaktutan'a destek oldu.

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Sosyal medyada açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer de hedeflerinde gencecik bir kadın var! Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizliklerle bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları artık tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz! Umarım bu konuda en yetkili birim olan RTÜK gerekeni yapar"

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BİRCAN BALİ'DEN HADİSE'YE YANIT!

Instagram sayfasında Hadise'ye yanıt veren Bircan Bali, şunları söyledi: "Ya Hadise sen de bir sus ya... Senlik bir şey yok her olaydan kendine pay çıkarmayı da kes...

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