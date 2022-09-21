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İntikam eş anlamlısı nedir? İntikamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

19.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duygular insanı yöneten en önemli şeylerden biridir. Bu durum psikolojimize direkt olarak etki eder. İyi duygular bizi mutlu edip olumlu yönde etkilerken kötü duygular ise mutsuz edip olumsuz yönde etkiler. İntikam aslında insanı oldukça hırslandıran kötü duygulardan biridir. Bu duygu ve düşünceleri "intikam" kelimesiyle dile getiririz. Peki, intikam kelimesinin eş anlamı nedir?

İntikam eş anlamlısı nedir? İntikamın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı

İnsanlar, başkalarından gördükleri kötü davranışlar sonucunda kötülük ile karşılık vermek isteyebilir. En kuvvetli duygulardan biri intikam hissidir ve bizi bir anda ele geçirebilir. Bu durum dilimizde intikam olarak adlandırılır. İnsan üzerinde çok etkili olan bir duygudur. Psikolojik olarak sürekli insanı dürten, kötü şeyler yapması için onu tetikleyen, hırs veren ve karşısındakine zarar verme isteği uyandıran bir duygudur. Tehlikeli bir duygu olduğu için genellikle insanlara, bu tür duygular içerisine girmemeleri gerektiği ve kendilerini o psikolojiden çıkarmaları gerektiği tavsiye edilir.

İntikam kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada öç, öç alma gibi anlamlara gelen "intiḳām" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de aynı anlamda kullanılır. İntikam durumunda duygusal olarak hissettiğimiz bu intikam hissi harekete dönüştüğünde "intkam almak" fiiliyle anlatılır.

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İntikam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İntikam kelimesinin anlamı dilimizde "öç" olarak geçmektedir. Aynı zamanda intikam kelimesinin eş anlamlısı da yine "öç" kelimesidir. Öç kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. İntikam ve ödeşme anlamına gelen "ööç" ve diğer bir kullanımı olan "ȫç" kelimesinden evrilmiştir. İntikam kelimesinin eş anlamlısı olan "öç" sözcüğünü cümle içerisinde intikam yerine kullanabiliriz.

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İntikamın eş anlamları ile örnek cümleler

  • Bazı şeyleri sineye çekip öç hissetmemek lazım.
  • Öç duygusu tamamıyla vücudumu sarmış durumda.
  • Ondan öç almak için kendimi yıpratmayacağım.
  • Yaşadığım bu zorlu durumun nedeni o, ondan öç alacağım.
  • İyi insanlar öç almakla uğraşmaz, tam tersi mutlu olmak için çabalarlar.
  • Haklısın ama öç almak için sarf edeceğiz efora değmeyecek bir durumun içerisindesin.
  • Öç duygusu insanı tetikleyen çok kuvvetli bir duygudur.
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