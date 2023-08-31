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İOKBS BURSLULUK SINAVI ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika verilecek?

31.08.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında araştırmalar hız kazandı. İOKBS sınavına İlköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katılabilecek. 28 Ağustos'ta erişime açılan bursluluk sınavı giriş belgelerinin ardından, şimdi de sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika verilecek? İşte tüm merak edilenler...

İOKBS bursluluk sınavına dair araştırmalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 28 Ağustos'ta İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınav giriş belgelerini meb.gov.tr adresi üzerinden erişme açtı. Sınava gireceği yerleri öğrenen adaylar şimdi de sınav tarihi ve saatini merak ediyorlar. Bu kapsamda İOKBS BURSLULUK SINAVI ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, kaç dakika verilecek? gbi sorularun yanıtları araştırılıyor. İşte İOKBS 2023'e dair tüm detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB) tarafından uygulanacak olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Yayınlanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

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SINAV SAAT KAÇTA, KAÇ SORU SORULACAK?

Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

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Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.


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