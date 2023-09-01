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İOKBS BURSLULUK SINAVI TARİHİ VE SÜRESİ 2023: Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek? MEB sınav yeri sorgulama

01.09.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. İlköğretim 5,6,7,8.sınıflar ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere İOKBS sınav giriş belgeleri 28 Ağustos'ta MEB tarafından erişime açılmıştı. MEB'den yapılan açıklamaya ve sınav yeri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru sorulacak?

İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili arama motorlarında yapılan tarih sorgulamaları devam ediyor. İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı. İlköğretim 5,6,7,8. sınıflarda okuyan kişiler ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri şimdi sınav gününü bekliyor. İşte 2023 İOKBS sınav tarihi, saati ve süresi...

2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS olarak kısaltılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Bursluluk sınav süresi 120 dakika olarak belirtildi.

BUIRSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Bursluluk sınavında öğrencilere 100 soru sorulacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

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Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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