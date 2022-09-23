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İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? Bursluluk işlemleri nasıl, nereden yapılır?

23.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi bursluluk işlemleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? Bursluluk işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte Bursluluğa hak kazanan öğrencilerin yapması gerekenler...

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? Bursluluk işlemleri nasıl, nereden yapılır?

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sınavın ardından birçok kişi internette "İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?" ve "Bursluluk işlemleri nasıl, nereden yapılır?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

İOKBS Bursluluk sınav sonucuna göre bursa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin konuya ilişkin kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazananlar bunun için okul müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."

Öte yandan öğrenciler "2022 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr web sitelerinden ulaşabileceklerdir.

İOKBS İLE KAÇ ÖĞRENCİ BURS ALMAYA HAK KAZANDI?

Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK SINAV SONUCU EKRANI

2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/Dpy/Ss/2022_DPY_Sonuc_Kasdfk34apc/index.asp

İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

İOKBS'de en yüksek puanı alanlar İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Burs ücretleri her sene memur maaşlarına endeksli olarak artmaktadır.

Enflasyon rakamlarının ardından bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Burs ücretlerinde senede 2 kez iyileştirme yapılır.

Yıllara Göre Burs ücretleri:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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