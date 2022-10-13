2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler İOKBS burslarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından öğrencilere verilecek olan bursların ne zaman ödeneceği belli oldu. Peki İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İOKBS BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bursların da hangi aylarda yatacağı belli oldu.

2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi.

Burstan ilk kez faydalanacak öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım aylarında sağlanacak.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden sorgulayacak.



