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İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

13.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS bursları ile her yıl çok sayıda öğrenciye burs imkanı tanınıyor. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) burslarının ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sonuçlar, 23 Eylül tarihi itibarıyla açıklanmıştı. Peki İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler İOKBS burslarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından öğrencilere verilecek olan bursların ne zaman ödeneceği belli oldu. Peki İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İOKBS BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bursların da hangi aylarda yatacağı belli oldu.

İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi.

İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Burstan ilk kez faydalanacak öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım aylarında sağlanacak.

İOKBS bursu yattı mı? İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden sorgulayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İOKBS burs
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