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iOS 12.2 Public Beta 2 güncellemesini yayınlandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 08.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

iOS 12.2 Public Beta 2 ile gelen yenilikler ve güncellemenin nasıl yükleneceği haberimizde yer alıyor.

iOS 12.2 Public Beta 2 güncellemesini yayınlandı

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün geliştiricilerinin karşısına iOS 12.2 Beta 2 ile çıkmıştı. Firma şimdi de herkesin yükleyebileceği iOS 12.2 Public Beta 2 güncellemesini indirime sundu. Yeni Animoji‘lerin geldiği bu güncelleme ile grup FaceTime özelliğindeki iPhone’ların dinlenmesine neden olan kritik güvenlik açığı da kapatılıyor.

Biz de sizler için Public Beta’nın nasıl yükleneceğini anlattık. Ancak bu rehberimize başlamadan önce; iPhone veya iPad’inizin yedeğini iTunes ile almanızı şiddetle öneriyoruz. Çünkü Public Beta’yı beğenmezseniz stabil sürüme dönmek için bu yedek gerekli olacak.

iTunes ile yedek aldıktan ve şarjınızın yüzde 80 veya üzerinde olduğundan eminseniz, aşağıdaki işlemlere geçebilirsiniz.

iOS Public Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.2’nin herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.2 Public Beta 2 ile gelen yenilikler

-AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.
-iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.
-Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.
-Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.
-Borsa uygulamasının simgesi değişti.
-Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
-Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
-Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
-Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
-Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.2 Public Beta 2 Apple

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