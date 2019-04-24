iOS 12.3 Beta 3 ile neler değişti

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 3. Beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Geliştirici hesabınız yoksa 3. Public Beta’nın yayınlanmasını 1-2 gün daha beklemeniz gerekiyor.
Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.
Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.
Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.
Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.
Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.
Apple TV Remote uygulaması yenilendi.
Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
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12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
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iPad Air 2
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