iOS 12.3 Beta 3 ile neler değişti

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 3. Beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Geliştirici hesabınız yoksa 3. Public Beta’nın yayınlanmasını 1-2 gün daha beklemeniz gerekiyor.

Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.

Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.

Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.

Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.

Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.

Apple TV Remote uygulaması yenilendi.

Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

BlackBerry KEY2 Red Edition satışa sunuldu!