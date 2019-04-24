Mynet Trend

iOS 12.3 Beta 3 ile neler değişti

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 24.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12.3 sürümünün testlerine hız kesmeden devam ediyor. iOS 13 öncesi son büyük çaplı güncelleme olacak olan iOS 12.3 için bugün 3. Beta sürümü yayınlandı. Apple TV+ ve News+ için yayınlanan bu güncelleme ile sistemdeki hatalar da gideriliyor.

iOS 12.3 Beta 3 ile neler değişti

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden 3. Beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Geliştirici hesabınız yoksa 3. Public Beta’nın yayınlanmasını 1-2 gün daha beklemeniz gerekiyor.

Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.

Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.

Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.

Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.

Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.

Apple TV Remote uygulaması yenilendi.

Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

BlackBerry KEY2 Red Edition satışa sunuldu!

PARTNEREskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktıEskişehir, Londra ve New York'u geride bıraktı
İndirime giren Xbox One oyunları İndirime giren Xbox One oyunları
Kontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktıKontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple güncelleme akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirime giren Xbox One oyunları ile yeniden karşınızdayız

İndirime giren Xbox One oyunları

Kontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktı

Kontrolden çıkan uydu 15 yıl çalışacaktı

CIA, Huawei hakkında önemli bazı ipuçları elde etti

CIA, teknoloji devini takip ediyor

PUBG Mobile kullanıyorsanız, size önemli bir haberimiz var

PUBG Mobile kullananlar dikkat!

G-Sync desteği genişlemeye devam ediyor

G-Sync desteği genişlemeye devam ediyor

AMD Radeon Adrenalin 19.4.2 ile neler değişti

AMD Radeon Adrenalin 19.4.2 ile neler değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.