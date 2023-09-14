Ip Man 4: Final filmi konusu nedir? Ip Man 4 oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Ip Man 4: Final filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olanIp Man 4: Final, orijinal adıyla Ip Man 4: The Finale filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Wilson Yip yapıyor. İşte Wilson Yip'in yönettiği Ip Man 4: Final filmi ile ilgili merak edilenler...
Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.
Donnie Yen - Ip Man
Wu Yue - Wan Zong Hua
Scott Adkins - Barton Geddes
Danny Chan - Bruce Lee
Vanness Wu - Hartman Wu
Chris Collins - Colin Frater
Nico Amedeo - Walters
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
00:30 Deprem (Yabancı Sinema)
02:30 Deprem (Yabancı Sinema)
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır