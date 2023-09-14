MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ip Man 4: Final filmi konusu nedir? Ip Man 4 oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Ip Man 4: Final filmi konusu nedir? Ip Man 4 oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

14.09.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ip Man 4: Final (Ip Man 4: The Finale) filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Donnie Yen ve Wu Yue'nun başrolde olduğu aksiyon ve macera tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Ip Man 4: Final filmi konusu nedir? Ip Man 4 oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Ip Man 4: Final filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olanIp Man 4: Final, orijinal adıyla Ip Man 4: The Finale filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Wilson Yip yapıyor. İşte Wilson Yip'in yönettiği Ip Man 4: Final filmi ile ilgili merak edilenler...

IP MAN 4: FİNAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

650x344-ip-man-4-final-konusu-nedir-ip-man-4-oyunculari-kimler-nerede-ve-ne-zaman-cekildi-1655126203984

IP MAN 4 OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen - Ip Man
Wu Yue - Wan Zong Hua
Scott Adkins - Barton Geddes
Danny Chan - Bruce Lee
Vanness Wu - Hartman Wu
Chris Collins - Colin Frater
Nico Amedeo - Walters

kapak_101053

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
00:30 Deprem (Yabancı Sinema)
02:30 Deprem (Yabancı Sinema)
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kansere yakalanıp sesini kaybetmişti! Son haliyle şaşırttıKansere yakalanıp sesini kaybetmişti! Son haliyle şaşırttı
Son hali çok şaşırtmıştı! Şefler sorunca estetiklerini açıkladıSon hali çok şaşırtmıştı! Şefler sorunca estetiklerini açıkladı
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti hangi gün?Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti hangi gün?
Anahtar Kelimeler:
ip man 4 ip man 4 final ıp man 4 final full star tv yayin akisi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.