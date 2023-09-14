Ip Man 4: Final filmi konusu nedir? Ip Man 4 oyuncuları kimler? İşte konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Ip Man 4: Final filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olanIp Man 4: Final, orijinal adıyla Ip Man 4: The Finale filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Wilson Yip yapıyor. İşte Wilson Yip'in yönettiği Ip Man 4: Final filmi ile ilgili merak edilenler...

IP MAN 4: FİNAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

IP MAN 4 OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen - Ip Man

Wu Yue - Wan Zong Hua

Scott Adkins - Barton Geddes

Danny Chan - Bruce Lee

Vanness Wu - Hartman Wu

Chris Collins - Colin Frater

Nico Amedeo - Walters

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)

22:15 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)

00:30 Deprem (Yabancı Sinema)

02:30 Deprem (Yabancı Sinema)

04:30 Hayat Bazen Tatlıdır



