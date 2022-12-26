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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı

26.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir (30) geçtiğimiz Ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Nikah fotoğrafları büyüik ilgi gören genç sanatçı çift şimdi de düğün yaptı. Fuat Paşa Yalısı'nda düğün yapan ikilinin kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir düğün yaptı

Netflix'te yayınlanan AŞK101 dizisiyle yıldızı parlayan genç ve yetenekli oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' adlı şarkısı dillere dolanan müzisyen Ufuk Beydemir muradına erdi.

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Çift önce İtalya'da nikah yaptı, ardından da İstanbul'da sevdikleriyle birlikte düğün organize etti.

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AŞK101 dizisiyle yıldızı parlayan 21 yaşındaki güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı geçtiğimiz Ekim ayında hayatını müzisyen Ufuk Beydemir'le birleştirmişti. İkili şimdi de düğün yaptı.

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Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan sanatçı çift İtalya'da nikah masasına oturmuştu. Çift müjdeli haberi "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) notuyla sosyal medyadan duyurmuştu.

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Çiftin nikah fotoğrafları uzun süre konuşularak büyük beğeni topladı. İstanbul'da düğün töreni için gün sayan çift, dün yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı.

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Kısa süre önce dünyaevine giren ikili şimdi de Fuat Paşa Yalısı'nda düğün yaptı. İkilinin düğünden kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

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İpek Filiz Yazıcı gelinlik tercihi ve duru güzelliğiyle göz kamaştırdı. Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı'nın, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydiği görüldü.
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İkiliye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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