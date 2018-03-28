İpek Tenolcay ve Umut Karadağ Vatanım Sensin dizisinde

'Vatanım Sensin' dizisinde; Umut Karadağ, 'Kral Konstantin'e hayat verecek. İpek Tenolcay ise 'Kraliçe Sofia' olacak.

İzmir’i Filipos’a teslim etmeyen Türkler, İnönü’den gelen ikinci zafer haberiyle bir müjde daha almışlardır. Yunanlılar mağlubiyetin etkisiyle çığrından çıkmıştır ve yaşanan hezimetten sonra Yunan Kralı Konstantin, Kraliçe Sofia ile birlikte şehre gelir. Konstantin, Filipos’a ordunun geri çekilmesini emreder. Bu gelişmeyle umutlanan Cevdet, kaçan Yunan ordusuna nihai darbeyi indirmek için İsmet Paşa’yla görüşüp taarruz için doğru zamanın geldiğini söyler.

'Vatanım Sensin'in yeni bölümü, 29 Mart Perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak.