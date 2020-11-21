İpek Tuzcuoğlu'nun kararı: Kendime dur dedim

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Vapurda Çay Simit Sohbet programına konuk olan oyuncu İpek Tuzcuoğlu, iş ve özel yaşamına ilişkin ilginç açıklamalar yaptı.

Programda Ömer Öztürk’ün sorularını yanıtlandıran Tuzcuoğlu, “Gözlerim bana güven veriyor. Kahverengi göz dediğimizde Türkan Şoray gelir hep aklıma. Onun da gözleri kahverengidir, güvenilir, emniyetli bakışları vardır. Asmalı Konak dizisi çekilirken gözleriniz, gözleriniz diye övdüler. Yaradan’a ait onlar dedim. O yüzden kahverengi gözler bana güven veriyor. Gözlerim bana güven veriyor.” dedi.

“KAR VE ZARAR TABLOSU YAPTIM KENDİME”

Vapurda Çay Simit Sohbet programında kendisiyle ilgili aldığı kararlardan da bahseden Tuzcuoğlu, “Kendime ‘kar ve zarar tablosu’ yaptım. Bana zarar veren ya da zarar aldığım konulardan, olaylardan uzaklaştım. Hep zarar, hep zarar nereye kadar dedikten sonra kendime dur dedim. Zararı kara çevirmem gerekiyor. Bana iyi gelen şeyleri yapmaya karar verdim...” diye konuştu.

