Mynet Trend

iPhone 11 özellikleri ve iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max fiyatları

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonu tanıtıldı. iPhone 11 kullanıcılara iPhone X’ten farklı olarak hangi yeni özellikleri sunacak? İşte iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max modellerinin özellikleri, fiyatları ve aralarındaki farklar...

iPhone 11 özellikleri ve iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max fiyatları

Hemen her Apple organizasyonunda olduğu gibi iPhone 11’in lansmanı da teknoloji dünyasında ses getirdi. Özellikle Apple fanlarının merakla beklediği iPhone 11 üç model olarak görücüye çıktı. Peki iPhone 11’in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max modelleri ile ilgili tüm merak ettikleriniz...

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GÖVDE
Boyutlar: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in)
Ağırlık: 194 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)

EKRAN
Tip: IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 6.1 inç, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio)
Çözünürlük: 828 x 1792 piksel, 19.5:9 oranlı (~326 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut

PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)

BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM

ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.

SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses

BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü

EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte

PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj

DİĞER:
Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz

FİYAT
700 dolar başlangıç fiyatı

iPHONE 11 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple_iPhone-11-Pro_Colors_091019_big.jpg.large (1)

GÖVDE
Boyutlar: 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in)
Ağırlık: 188 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)
Stylus desteği

EKRAN
Tip: OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 5.8 inç, 84.4 cm2 (~82.1% ekran-gövde oranı)
Çözünürlük: 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut
Dolby Vision
HDR10
Wide color gamut
True-tone
120 Hz dokunmatik sensör

PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)

BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM

ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.

SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok -
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses

BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü

EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte

PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj

DİĞER
Renk Seçenekleri: Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Geceyarısı Yeşili

FİYAT
999 dolar başlangıç fiyatı

iPHONE 11 PRO MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GÖVDE
Boyutlar: 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in)
Ağırlık: 226 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)
Stylus desteği

EKRAN
Tip: OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 6.5 inç, 102.9 cm2 (~83.7% ekran-gövde oranı)
Çözünürlük: 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut
Dolby Vision
HDR10
Wide color gamut
True-tone
120 Hz dokunmatik sensör

PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)

BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM

ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.

SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS

SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok -
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses

BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü

EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte

PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj

DİĞER
Renk Seçenekleri: Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Geceyarısı Yeşili

FİYAT
1099 dolar başlangıç fiyatı


Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Eski heyecanlardan uzak bir Apple etkinliğinin ardından…Eski heyecanlardan uzak bir Apple etkinliğinin ardından…
Apple'dan Duyurular: iPhone 11, Watch Series 5 ve Daha Fazlası!Apple'dan Duyurular: iPhone 11, Watch Series 5 ve Daha Fazlası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 fiyatı iPhone 11 özellikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife Gürdal bikinili fotoğrafını paylaştı

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

Bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple kredi kartıyla uçak kaçırılır mı?

Apple kredi kartıyla uçak kaçırılır mı?

Eski heyecanlardan uzak bir Apple etkinliğinin ardından…

Eski heyecanlardan uzak bir Apple etkinliğinin ardından…

Apple'dan Duyurular: iPhone 11, Watch Series 5 ve Daha Fazlası!

Apple'dan Duyurular: iPhone 11, Watch Series 5 ve Daha Fazlası!

Kingdom Hearts III “Re Mind” için yeni fragman yayınlandı

Kingdom Hearts III “Re Mind” için yeni fragman yayınlandı

Eylül ayının öne çıkan oyunları

Eylül ayının öne çıkan oyunları

Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.