iPhone 11 özellikleri ve iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max fiyatları

Hemen her Apple organizasyonunda olduğu gibi iPhone 11’in lansmanı da teknoloji dünyasında ses getirdi. Özellikle Apple fanlarının merakla beklediği iPhone 11 üç model olarak görücüye çıktı. Peki iPhone 11’in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max modelleri ile ilgili tüm merak ettikleriniz...
GÖVDE
Boyutlar: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in)
Ağırlık: 194 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)
EKRAN
Tip: IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 6.1 inç, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio)
Çözünürlük: 828 x 1792 piksel, 19.5:9 oranlı (~326 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut
PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)
BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM
ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.
SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses
BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü
EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte
PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj
DİĞER:
Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz
FİYAT
700 dolar başlangıç fiyatı
GÖVDE
Boyutlar: 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in)
Ağırlık: 188 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)
Stylus desteği
EKRAN
Tip: OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 5.8 inç, 84.4 cm2 (~82.1% ekran-gövde oranı)
Çözünürlük: 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut
Dolby Vision
HDR10
Wide color gamut
True-tone
120 Hz dokunmatik sensör
PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)
BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM
ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.
SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok -
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses
BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü
EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte
PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj
DİĞER
Renk Seçenekleri: Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Geceyarısı Yeşili
FİYAT
999 dolar başlangıç fiyatı
GÖVDE
Boyutlar: 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in)
Ağırlık: 226 g
Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)
Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)
Stylus desteği
EKRAN
Tip: OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut: 6.5 inç, 102.9 cm2 (~83.7% ekran-gövde oranı)
Çözünürlük: 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi yoğunluğu)
Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama
True-tone
Wide color gamut
Dolby Vision
HDR10
Wide color gamut
True-tone
120 Hz dokunmatik sensör
PLATFORM
İşletim Sistemi: iOS 13
Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)
BELLEK
Kart yuvası: Yok
Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM
ANA KAMERA
Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.
SELFIE KAMERASI
Dual: 12 MP, f/2.2
TOF 3D kamera
Özellikler: HDR
Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
SES
Hoparlör: Var (sterio)
3.5mm jak: Yok -
Aktif gürültü bastırıcılı dedike mikrofon
Dolby Atmos ses
BAĞLANTI
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot
Bluetooth:5.0, A2DP, LE
GPS: Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
NFC: Var
Radyo: Yok
USB: 2.0, tescilli dönüştürücü
EK ÖZELLİKLER
Sensörler: Face ID, akselerometre, gyro, yakınlık, pusula, barometre, Siri komutları ve dikte
PİL
Çıkartılamayan Li-Ion 3110 mAh batarya
Şarj: 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj, tersine kablosuz şarj
DİĞER
Renk Seçenekleri: Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Geceyarısı Yeşili
FİYAT
1099 dolar başlangıç fiyatı
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