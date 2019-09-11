iPhone 11 özellikleri ve iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max fiyatları

Hemen her Apple organizasyonunda olduğu gibi iPhone 11’in lansmanı da teknoloji dünyasında ses getirdi. Özellikle Apple fanlarının merakla beklediği iPhone 11 üç model olarak görücüye çıktı. Peki iPhone 11’in özellikleri ve fiyatı nedir? İşte iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max modelleri ile ilgili tüm merak ettikleriniz...

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GÖVDE

Boyutlar: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in)

Ağırlık: 194 g

Yapı: Aluminum çerçeveli cam (7000 serisi)

Sim: Tek (Nano-SIM) ya da Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), IP68 toza/suya dayanıklı ( 2 metrede 30 dakikaya kadar)

EKRAN

Tip: IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk

Boyut: 6.1 inç, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio)

Çözünürlük: 828 x 1792 piksel, 19.5:9 oranlı (~326 ppi yoğunluğu)

Koruma: Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama

True-tone

Wide color gamut

PLATFORM

İşletim Sistemi: iOS 13

Çipset: Apple A13 Bionic (7 nm+)

BELLEK

Kart yuvası: Yok

Dahili: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM

ANA KAMERA

Çift: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)

Özellikler: Quad-LED dual-tone flaş, HDR (photo/panorama)

Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı.