Böyle köy görülmedi! Evler dev kayaların arasında yükseliyor

Monsanto köyünde yaşayanlar, çevrelerindeki dev kayaları ortadan kaldırmak yerine onlardan yararlanmayı tercih etti. Evlerin duvarları, çatıları, kapıları ve pencereleri büyük kayaların şekline göre yapıldı.

Bazı evler iki dev kayanın arasına inşa edilirken bazıları ise doğrudan kayaların altına yerleştirildi. Bu mimari sayesinde köy, Portekiz'in en farklı yerleşim yerlerinden biri haline geldi.

BİNLERCE YILDIR İNSANLARIN YAŞADIĞI KÖY

Monsanto'nun tarihi Paleolitik Çağ'a kadar uzanıyor. Bölgede daha sonra Romalılar, Vizigotlar ve Araplar da yaşadı.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan köyde bugün 1000'den az kişi yaşıyor. Yerleşim yerinin büyük bölümünde tarihi evler ve dar sokaklar bulunuyor.

PORTEKİZ'İN EN PORTEKİZLİ KÖYÜ SEÇİLDİ

Monsanto, 1938 yılında "Portekiz'in en Portekizli köyü" unvanını aldı. Köyün geleneksel mimarisi ve yerel kültürünü koruması bu unvanın verilmesinde etkili oldu.

Köyün kilisesinin üzerindeki horoz figürü de Monsanto'nun simgeleri arasında yer aldı. Ancak yaklaşık 10 yıl önce yakınlardaki Idanha-a-Velha ile yapılan idari birleşmenin ardından bu unvan geri alındı.

KALE KALINTILARI VE TARİHİ KİLİSELER BULUNUYOR

Köyün en yüksek noktalarından birinde bulunan kale kalıntıları, Monsanto'nun tamamını yukarıdan görme imkanı sunuyor. Bölgede büyük bir kilisenin yanı sıra farklı noktalara dağılmış çok sayıda küçük şapel de bulunuyor.