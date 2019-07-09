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iPhone 11 yeni görüntüleri sızdı! İşte iPhone 2019 akıllı telefon serisinin özellikleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Eylül ayında tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen Apple'ın son akıllı telefon serisi iPhone 11'in yeni görüntüleri sızdı. Hem tasarımı, hem donanımındaki değişikliklerle dikkat çeken iPhone'un 2019 model son telefonu teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı.

Henüz fiyatı ya da teknik özellikleriyle ilgili net bir bilgi yayınlanmamış olsa da ortaya çıkan görüntüler iPhone'daki değişimi gözler önüne sermeye yetti.

Apple'ın Eylül ayında duyurmayı planladığı yeni akıllı telefon serisi iPhone 11, hem tasarım hem donanım bazında pek çok değişiklikle karşımızda olacak.
İnternete her geçen gün yeni görüntüleri sızan cihazın iPhone XR 2019 sürümü de geliyor.
İşte Apple'ın yeni oyuncaklarının yeni görüntüleri ve muhtemel teknik özellikleri...
Apple, iPhone 11 için gün sayıyor. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil.
İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor.
Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.
İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor.
iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor.
iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.
Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor.
Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.
Görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta da iPhone ekranlarında çentiğin kullanılmaya devam etmesi.
Apple, ekranın bir bölümüne ön kamerayı gömmeyi veya açılır kapanır mekanizma kullanan bir ön kamera yapmayı şu aşamada düşünmüyor gibi görünüyor.
İşte yeni iPhone'dan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Apple iPhone

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