Genel olarak Apple’ın fiyat politikasını takdir etmeyebilirsiniz. Zira dünyanın genelinde bu görüş hakim olabilir. Fakat Sezar’ın hakkını da Sezar’a teslim etmek gerekiyor. Cupertino merkezli şirket, güvenlik ve gizlilik konusunda dünyanın en güvenilir şirketlerinden biri.

Bugüne kadar Apple’ın kapısını pek çok ülke ve hükümet yetkilisi çaldı. Hepsinin talebi birbirine benzerdi. Bir kaçağın, suçlunun ya da teröristin telefonundaki şifrenin kaldırılmasını istiyorlardı. Fakat Cupertino merkezli şirket, kullanıcı haklarını ve gizliliğini esas göstererek hepsine ret cevabı verdi.

Açık konuşmak gerekirse, bu konuda iPhone’un en güvenilir akıllı telefon olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. İşte Apple bu güvenlik seviyesi üzerinden rakiplerine ince bir göndermede bulundu.

Eğer Hangover (Felekten Bir Gece) filmini izlediyseniz, Las Vegas’ta olan Vegas’ta kalır sözüne de aşinasınızdır. Bu söz, Vegas’ta hemen hemen her mekanda yazar. İşte Cupertino merkezli şirket, bu söz üzerinden yola çıkarak rakiplerine ince bir göndermede bulundu. Yukarıdaki görsel de göründüğü üzere, iPhone’da olan iPhone’da kalır ibaresi, reklam panolarına bastırıldı.

iPhone’un kullanıcı güvenliği ve gizliliği konusunda, Android tabanlı akıllı telefonlara nazaran çok daha güvenilir olduğunu inkar edemeyiz. Zira Apple’ın bu göndermesi de oldukça ince ve yerinde bir gönderme olmuş.

Apple için zor günler kapıda



