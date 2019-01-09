TREND

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Apple ’ın güvenlik konusunda ne kadar titiz bir şirket olduğu biliniyor. Cupertino merkezli şirket, güvenlik ve gizlilik konusunda rakiplerine Las Vegas usulü bir göndermede bulundu.

iPhone’da olan, iPhone’da kalır

Genel olarak Apple’ın fiyat politikasını takdir etmeyebilirsiniz. Zira dünyanın genelinde bu görüş hakim olabilir. Fakat Sezar’ın hakkını da Sezar’a teslim etmek gerekiyor. Cupertino merkezli şirket, güvenlik ve gizlilik konusunda dünyanın en güvenilir şirketlerinden biri.

Bugüne kadar Apple’ın kapısını pek çok ülke ve hükümet yetkilisi çaldı. Hepsinin talebi birbirine benzerdi. Bir kaçağın, suçlunun ya da teröristin telefonundaki şifrenin kaldırılmasını istiyorlardı. Fakat Cupertino merkezli şirket, kullanıcı haklarını ve gizliliğini esas göstererek hepsine ret cevabı verdi.

Açık konuşmak gerekirse, bu konuda iPhone’un en güvenilir akıllı telefon olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. İşte Apple bu güvenlik seviyesi üzerinden rakiplerine ince bir göndermede bulundu.

Eğer Hangover (Felekten Bir Gece) filmini izlediyseniz, Las Vegas’ta olan Vegas’ta kalır sözüne de aşinasınızdır. Bu söz, Vegas’ta hemen hemen her mekanda yazar. İşte Cupertino merkezli şirket, bu söz üzerinden yola çıkarak rakiplerine ince bir göndermede bulundu. Yukarıdaki görsel de göründüğü üzere, iPhone’da olan iPhone’da kalır ibaresi, reklam panolarına bastırıldı.

iPhone’un kullanıcı güvenliği ve gizliliği konusunda, Android tabanlı akıllı telefonlara nazaran çok daha güvenilir olduğunu inkar edemeyiz. Zira Apple’ın bu göndermesi de oldukça ince ve yerinde bir gönderme olmuş.

Apple için zor günler kapıda

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
LG Q9 özellikleri kesinleştiLG Q9 özellikleri kesinleşti
2019 iPhone modelleri nasıl olacak?2019 iPhone modelleri nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Bu sabah WhatsApp'a girenler büyük şok yaşadı!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Dünya ABD'nin geliştirdiği bu robotu konuşuyor!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Bu telefon modellerinden birini kullanıyorsanız yandınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

Razer Raptor oyunculara neler sunuyor?

TP-Link Archer T3U AC1300 inceleme

TP-Link Archer T3U AC1300 inceleme

Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

Gear S3 fiyatı 700TL’nin altına düştü!

48 Megapiksel kamera ile geliyor

48 Megapiksel kamera ile geliyor

LG Q9 özellikleri kesinleşti

LG Q9 özellikleri kesinleşti

2019 iPhone modelleri nasıl olacak?

2019 iPhone modelleri nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.