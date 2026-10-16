iPhone Duo ön siparişe açıldı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo için beklenen ön sipariş günü geldi. Şirketin resmi açıklamasına göre iPhone Duo, 16 Ekim 2026 Cuma günü (bugün) Türkiye dahil 70 ülke ve bölgede ön siparişe açıldı.

Apple'ın Türkiye internet sitesinde açıklanan takvime göre ön siparişler saat 15.00'te başladı. iPhone Duo'nun Türkiye başlangıç fiyatı ise 229.999 TL olarak belirlendi. Telefonun en yüksek depolama kapasitesine sahip 2 TB'lık modelinin fiyatı 335.999 TL'ye ulaşıyor.

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞLERİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Apple Türkiye'nin resmi açıklamasına göre iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim Cuma günü saat 15.00'te başladı.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 70 ülke ve bölgede ön siparişe sunuldu.

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

iPhone Duo'nun Türkiye fiyatları da Apple tarafından resmen açıklandı.



iPhone Duo 256 GB, 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe sunuldu. Telefon 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere üç farklı yüksek depolama seçeneğine daha sahip.

Apple Türkiye'nin resmi mağazasında yer alan iPhone Duo fiyat listesi şöyle:

iPhone Duo modeli Türkiye fiyatı iPhone Duo 256 GB 229.999 TL iPhone Duo 512 GB 246.999 TL iPhone Duo 1 TB 280.999 TL iPhone Duo 2 TB 335.999 TL

Böylece Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin Türkiye'deki en pahalı seçeneği, 335.999 TL fiyat etiketine sahip iPhone Duo 2 TB oluyor.

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone Duo, 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye'de satışa sunulacak.

Apple'ın açıkladığı takvime göre 16 Ekim'de başlayacak ön sipariş döneminin ardından telefon, 23 Ekim'den itibaren kullanıcılarla buluşacak.

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

iPhone Duo'yu ön siparişle satın almak isteyenler, 16 Ekim saat 15.00'ten itibaren Apple'ın resmi Türkiye internet sitesindeki iPhone Duo satın alma sayfasına ulaşabiliyor.

Apple'ın resmi satın alma sayfasında cihazın 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri ile iki farklı rengi listeleniyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone Duo, Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği ilk katlanabilir iPhone modeli olma özelliğini taşıyor.

Telefon kapalıyken 5,4 inç Super Retina XDR OLED dış ekran sunuyor. Cihaz açıldığında ise 7,6 inç Super Retina XDR katlanabilir OLED ekran kullanılabiliyor.

Apple'ın açıkladığı bilgilere göre katlanabilir iç ekran, iPhone 18 Pro Max'e kıyasla yüzde 50 daha geniş ekran alanı sunuyor. Her iki ekranda da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi ve Hep Açık ekran özelliği bulunuyor.

İç ekranda yansımaları azaltmak amacıyla nano-texture cam kullanılıyor. Telefonun gövdesinde ise titanyum çerçeve ve menteşe kapağı yer alıyor.

iPhone Duo'nun kalınlığı açık konumdayken 5,2 mm, kapalı konumdayken 11,3 mm olarak açıklanıyor. Telefonun ağırlığı ise 254 gram.

IPHONE DUO A20 PRO İŞLEMCİYLE GELİYOR

Apple'ın katlanabilir telefonu, iPhone 18 Pro modellerinde de kullanılan A20 Pro çipten güç alıyor.

Çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özelliğine sahip 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

iPhone Duo, katlanabilir ekranına uygun biçimde yeniden düzenlenen iOS deneyimiyle geliyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre telefon, iOS 27.1 işletim sistemiyle satışa sunulacak.

Cihaz, Apple Intelligence özelliklerini de destekliyor. Ancak bu özelliklerin kullanılabilirliği dil ve bölgeye göre değişebiliyor.

IPHONE DUO KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone Duo'nun arka tarafında 48 MP Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor.

Bu sistem 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kameradan oluşuyor. Ana kamera sayesinde 2 kata kadar optik kalitede yakınlaştırma yapılabiliyor.

Telefonun dış ekranında 12 MP Center Stage ön kamera bulunurken katlanabilir iç ekranın altında görüntülü görüşmeler için ayrı bir FaceTime kamerası yer alıyor.

Apple ayrıca cihazın katlanabilir yapısından yararlanan Duo Preview ve Akıllı Çekim gibi kamera özelliklerini de sunuyor.

IPHONE DUO PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Apple'ın resmi teknik özelliklerine göre iPhone Duo'da iki adet yerleşik şarj edilebilir pil bulunuyor.

Şirketin açıkladığı değerlere göre cihaz, dış ekran kullanılırken 44 saate kadar, iç ekran kullanılırken ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Apple, telefonun tipik kullanım süresini de 24 saate kadar olarak açıklıyor.

iPhone Duo, USB-C kablo ve uygun 60 W veya daha güçlü bir adaptör kullanıldığında yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.

IPHONE DUO RENKLERİ NELER?

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Bu renkler Yıldız Rengi ve Gece Rengi olarak açıklanıyor.

Her iki renk de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçeneklerinde sunuluyor.

IPHONE DUO'DA FİZİKSEL SIM KART VAR MI?

iPhone Duo'nun dikkat çeken özelliklerinden biri de SIM kart desteği.

Apple'ın resmi teknik özelliklerine göre iPhone Duo, fiziksel SIM kartlarla uyumlu değil.

IPHONE DUO HAKKINDA MERAK EDİLENLER

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 15.00'te başladı.

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone Duo'nun Türkiye satış tarihi 23 Ekim 2026 Cuma olarak açıklandı.

IPHONE DUO 256 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 256 GB'ın Türkiye fiyatı 229.999 TL.

IPHONE DUO 512 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 512 GB'ın Türkiye fiyatı 246.999 TL.

IPHONE DUO 1 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 1 TB'ın Türkiye fiyatı 280.999 TL.

IPHONE DUO 2 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo 2 TB'ın Türkiye fiyatı 335.999 TL.

IPHONE DUO KAÇ İNÇ?

iPhone Duo, 7,6 inç katlanabilir iç ekran ve 5,4 inç dış ekrana sahip.

IPHONE DUO NEREDEN ÖN SİPARİŞ VERİLİR?

iPhone Duo için 16 Ekim saat 15.00'ten itibaren Apple Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebiliyor.