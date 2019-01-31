iPhone'umu bul nasıl kullanılır, ne işe yarar? iPhone'umu bul nasıl kapatılır?

iPhone'umu bul, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizi kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde yerini öğrenmek ve cihazınızdaki verileri korumak için kullanılan bir yararlı bir uygulamadır. Böyle bir durumda herhangi başka iOS cihazınızla veya icloud hesabınıza girerek cihazının yerini tespit etmeniz mümkün. Bu uygulama aynı zamanda çocuğunuzun takibini yapmak için de güvenilir bir uygulamadır. Peki iPhone'umu bul nasıl kullanılır, nasıl çalışıyor? iPhone'umu bul nasıl kapatılır? Herhangi bir Apple cihazınızı iPhone'umu bul’dan nasıl çıkarırsınız? İşte detaylar... IPHONE'UMU BUL Adı iPhone'umu bul olmasına rağmen bu uygulama tüm Apple cihazları için kullanılabiliyor. Bunun için yapmanız gereken ilk adım ise bu uygulamayı cihazınıza yüklemeniz ve iCloud’da etkinleştirmeniz gerekmektedir. Böylece herhangi bir kayıp veya çalınma olayı sonrasında cihazın yerini öğrenebilir, takip edebilir ve aynı zamanda cihazınızı uzaktan kilitleyebilir, sesi kısık bile olsa 2 dakika boyunca ses çalmasını sağlayabilirsiniz. Bunların dışında uzaktan erişim sağladığınız cihazınızda tüm verilerin hepsini isterseniz silebilirsiniz. Uygulamayı AppStore’dan veya iTunes üzerinden rahatlıkla cihazınıza yükleyebilirsiniz.

iPhone'umu bul uygulaması içinde bir de Kayıp Modu vardır. Bununla cihazınızı kilitleyebilirsiniz. Böylece cihazınıza sizin dışında herhangi bir müdahele edemez, açamaz. Kayıp Modu ile birlikte iPhone’un kilitli ekranında bir mesaj ile telefon numaranızı gösterebilirsiniz. iPhone'umu Bul'u kullandığınızda Apple cihazınızın konumunun yanı sıra cihazınız ve hesabınız ile ilgili bilgiler Apple'a gönderilir ve saklanır. Cihazınızın konumu, sadece siz bir cihaz ya da aksesuarın konumunu aktif olarak talep ettiğinizde Apple'a gönderilir. Son Konumu Gönder özelliğini etkinleştirirseniz cihazınızın bilinen son konumu, pilin oldukça düşük seviyeye ulaştığı herhangi bir zamanda otomatik olarak Apple’a gönderilir. Apple konum bilgisini saklar, 24 saat boyunca sizin görüntülemenize olanak sağlar ve daha sonra konum bilgisi silinir. iPHONE'UMU BUL NASIL KULLANILIR? Bu uygulamanın geçerli olması için ilk kural, cihazına kurulu olması ve iCloud üzerinden aşağıdaki görüldüğü şekilde etkileştirmeniz gerekmektedir. Aile Paylaşımı'nı ayarladıysanız aile üyelerinizin bir aygıtını da bulabilirsiniz. iPhone'umu Bul uygulaması cihazının konumunu belirleyemezse son bilinen konumu 24 saat boyunca görüntülenir. Cihaz çevrimiçi olduğunda e-posta almak için "Bulunduğunda bildir"e dokunun.

Uygulamayı yükledikten ve aktifleştirdikten sonra cihazınızı kaybetmeniz ve çalınması durumunda icloud.com sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Burada hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi menü ekranı çıkacak. Burada iPhone'umu Bul uygulamasını tıkladığınız zaman ise cihazın yerini size haritada gösterecektir. iPHONE'UMU BUL NASIL KAPATILIR? iPhone'umu Bul uygulamasını kapatmak istiyorsanız bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Birincisi cihazın üzerinden ayarlar menüsünden. Ayarlar – iCloud - iPhone'umu Bul şeklinde ilerleyerek açık konumu kapalıya getirmeniz gerekir. Bu şekilde eğer iPhone'umu Bul’u kapatamazsanız cihazı kapattıktan sonra iCloud.com’a girin ve iPhone'umu Bul üzerine tıklayın. Açılan sayfada hangi cihazı kapatmak istiyorsanız Tüm Aygıtlar’dan bularak yanındaki Çıkar düğmesine tıklayın. APPLE KİMLİĞİNİZİ YA DA PAROLANIZI UNUTURSANIZ Apple Kimliğiniz tüm Apple servislerine giriş yapmak için kullandığınız hesaptır. Apple Kimliğiniz genellikle e-posta adresinizdir. Apple Kimliğinizi unutursanız öğrenmenize yardımcı olabiliriz. Parolanızı unutursanız aygıtınızdan veya Apple Kimliği hesap sayfanızdan sıfırlayabilirsiniz.

Apple Kimliğinizi bulamaz veya parolanızı sıfırlayamazsanız hesabınıza erişiminizi kaybedersiniz ve aygıtınızı kullanamayabilir ya da yeniden etkinleştiremeyebilirsiniz. IPHONE'UMU BUL’DA AYGITIMI GÖREMİYORUM Cihazınızı iCloud.com'da veya iPhone'umu Bul uygulamasında görmüyor musunuz? Aşağıdaki yönergelerin her birini denedikten sonra tekrar kontrol edin: Cihazınızda iCloud'a giriş yapıp yapmadığınızı kontrol edin: iOS 10.3 veya sonraki sürümlerinde Ayarlar'a dokunun. "[Aygıtınıza] giriş yapın" seçeneğini görüyorsanız seçeneğe dokunun, ardından Apple Kimliğinizi ve parolanızı girin. iOS'in önceki sürümlerinde Ayarlar > iCloud'a dokunun, ardından Apple Kimliğinizi ve parolanızı girin. Ayarlar > [adınız] > iCloud > iPhone'umu Bul seçeneğine dokunun. iPhone'umu Bul seçeneği kapalıysa açın. Ardından, İzin Ver'e dokunun. Hangi Apple Kimliği ile giriş yaptığınızı kontrol edin. iCloud.com'a veya iPhone'umu Bul'a listede görüntülenmeyen aygıtta kullandığınızdan farklı bir Apple Kimliği ile giriş yapmış olabilirsiniz. Kontrol etmek için diğer Apple Kimliği hesaplarınızla iPhone'umu Bul'a veya iCloud.com'a giriş yapın ve cihazınızı arayın.