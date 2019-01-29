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iPhone X özellikleri, fiyatı ve iPhone X yorumları

Deniz Barış Deniz Barış
ALIŞVERİŞ  | 29.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

iPhone X, Apple tarafından 2017’de tanıtıldığı zaman akıllı telefonlarda da bir devri başlatmış oldu. Cihazın çentikli ekran modeli, sonra çıkarılan birçok cihazda kullanılmasına öncülük etmiş oldu. Apple, 10. yıldönümü anlamında iPhone X adını verdiği cihaz ile birlikte yeni bir döneme girilmiş oldu. iPhone X, yeni çıkarılan iPhone XS, iPhone XS Max’a rağmen özellikleri, fiyatı ve hakkında yapılan yorumları ile satılmaya devam ediliyor. İşte iPhone X özellikleri...

iPhone X özellikleri, fiyatı ve iPhone X yorumları

Apple, 2017 yılı Eylül ayında düzenlendiği bir etkinlik ile iPhone X’i tüm dünyaya duyurmuştu. iPhone'nun çıkarılmasının 10. yılı olması nedeniyle Apple meraklıları yeni modeli heyecanla bekliyorlardı. IPhone'un ilk çıkarılması zamandan beri bir ikon haline gelen home tuşu kaldırılmış, cihaz çerçevesiz ve çentikli ekrana kavuşmuştu. Çentikli ekran modeli ise diğer akıllı cihazlara yayılmış ve bir furya başlamıştı. Firma, her ne kadar istediği satış rakamlarına ulaşmamış olsa bile yeni modellere nispeten iPhone X daha çok tercih ediliyor. Bu yüzden haberimizde iPhone X özellikleri, fiyatı ve iPhone X hakkında kullanıcı yorumlarına değindik.

iPHONE X ÖZELLİKLERİ

iPhone X, Apple’ın 10. yıl nedeniyle çıkardığı özel bir model. Çünkü firmanın ilk çerçevesiz iPhone’u. Çentikli ekran modeli ve arka kamera dizaynı ile daha sonra çıkarılan birçok android akıllı telefonu öncülük etmiş olan iPhone X, yeni versiyonları çıkmış olmasına rağmen fiyatının daha uygun olması nedeniyle daha çok rağbet ediliyor. Beklenilen satış rakamlarına ulaşılmaması nedeniyle hayal kırıklığına neden olan iPhone X, Apple açısından büyük değişiklik ile çizgisinin dışına çıkmış oldu. Home tuşunun olmaması ilk başta biraz yadırgansa bile iPhone kullanıcıları tarafından yavaş yavaş da olsa benimsenmeye başlandı. Peki 1,5 sene sonra halen iPhone X alınır mı? Yoksa yeni modeller iPhone XS, iPhone XS Max mı tercih edilmeli? Kullanıcı deneyimleri ile birlikte iPhone X özelliklerini donanım, kamera, ekran, pil süresi, bağlantı hızları, tasarım başlıkları altında inceledik.

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iPHONE X DONANIM ÖZELLİKLERİ

IPhone X ile birlikte tanıtılan iPhone 8 serisinde de kullanılan işlemci olan Apple A11, bir önceki işlemciye göre cihaza yüzde 25 oranında hız kazandırıyor. Bu hız oranı, çoklu çekirdekte yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Saniyede 600 milyar işlem yapabilen A11 işlemciye 3GB RAM eşlik ediyor. Cihaza gücünü veren bu donanım sayesinde pil süresi, eski modellere göre en az 2 saat daha uzuyor. 10 nm olarak üretilen A11 işlemcisi olan iPhone X, 64 GB ve 256 GB olarak iki hafıza seçeneği mevcut. Donanım özelliklerine göre iPhone X hakkında en büyük eleştiri hafıza seçeneklerinde geliyor. IOS sistemi nedeniyle hafıza kartı desteği olmayan cihaz 64 GB’dan başlayan hafıza kapasitesi ile rakiplerinin gerisinde kalıyor. Fakat yeni işlemcisi ile Geekbench ve Antutu gibi performans testlerinden ve kullanıcı deneyimlere göre geçer not almayı başardı. IPhone X’in donanıma ait teknik özellikleri ise şöyle;

Yonga Seti (Chipset): Apple A11 Bionic

Ana İşlemci (CPU): Dual-core

CPU Frekansı: 2.1 GHz

CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: 64-bit

  1. Yardımcı İşlemci: Quad-core

  2. Yardımcı İşlemci: M11 Hareket İşlemcisi

Grafik İşlemcisi (GPU): Three-Core

CPU Üretim Teknolojisi: 10 nm

AnTuTu Puanı (v6): 221.100 Puan

AnTuTu Puanı (v7): 241.400 Puan

Bellek (RAM): 3 GB

RAM Tipi: LPDDR4

Dahili Depolama: 64 GB

Hafıza Kartı Desteği: Yok

Diğer Hafıza Seçenekleri: 64/256GB Depolama seçeneği var

iPHONE X EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone X’i diğer iPhone’lardan ayıran en büyük değişim ekran tarafında geldi. İPhone’un simgesi haline gelen home buttonunun ve parmak izi (Touch ID) sensörünün olmadığı iPhone X’in çentikli ekranında haliyle herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ekranın çentikli kısmında ise kızılötesi kamera, ışık projektörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, 7 MP ön kamera ve nokta projektörü yer alıyor. OLED ekranın 1125x2436 piksel çözünürlüğü bulunuyor ve 458 piksel yoğunluğu ile kullanıcısına keyifli bir kullanım sunuyor. Cihazın tanıtımında da aksaklık yaşanan yüz tanıma sisteminin tam olarak randımanlı çalışmadığı birçok kullanıcı tarafından dile getirilmiş sorunlardan biri. Yüz tanıma sistemi ile ilgili diğer rahatsızlık ise bu fonksiyon ile sadece tuş kilidinin açılması ama menüye ulaşmak için kaydırma işleminin yapmak zorunda kalınması. Diğer yandan ekranın çok kolay bir şekilde çizilmesi kullanıcıları rahatsız eden bir başka durum. iPhone X’in ekranına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran Boyutu: 5.8 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 1125x2436 (FHD+) Pixel

Piksel Yoğunluğu: 458 PPI

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Özellikleri: Oleophobic Coating, Multi Touch, True Tone Ekran, HDR, Çerçevesiz Tasarım, Dolby Vision, HDR10, Çentikli (Notch), Geniş Renk Yelpazesi (P3), Super Retina Display, 3D Touch

625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik)

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Renk Sayısı: 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı: 81.14 %

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iPHONE X KAMERA ÖZELLİKLERİ

Apple, ilk olarak iPhone 7 Plus modelinde uyguladığı çift arka kamera sistemini iPhone X’de özelliklerini artırarak devam ettiriyor. Cihazın arkasında yer alan kameraların çözünürlüğü 12 MP. Ana kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip iken 2. kamerada ise f2.4 diyafram açıklığı mevcut. Ve bu kameraların her ikisinde de OIS desteği ile zamanında rakiplerinde ayrılmıştı iPhone X. Cihazda bulunan bu iki kamera ile özellikle portre çekim modunda çok iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Bu mod üzerinde yer alan doğal ışık, stüdyo ışığı, kontur ışığı, sahne ışığı ve sahne ışığı, mono gibi seçenekler, kullanıcısına kaliteli ve değişik portre çekimi sağlıyor. Cihaz, 60 FPS 4K video kaydı yapabiliyor. 1080p’de 240 fps ağır çekim yapabilen iPhone X ile aynı zamanda videoları 6 kata kadar digital olarak zoom yapabilmek mümkün. Cihazın ön tarafından tek kamera olmasına rağmen yine çok başarılı portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. 7 MP çözünürlüğü olan kameranın diyafram açıklığı ise f2.2. Apple, ilk olarak bu kamera ile iPhone X’e özel olarak cihaza yüz tanıma sistemi yerleştirmiş durumda. Firma, Face ID’yi kızılötesi kamera, ışık projektörü ve nokta projektörünü aynı anda kullanarak milyonda bir hata ile telefonunuza erişmenizi sağladığı şeklinde tanımlıyor. Fakat kullanıcılar, yüz tanıma sisteminin o kadar randımanlı çalışmadığı görüşünde. IPhone X kameraları için yapılan en fazla eleştiri, aslında tüm iPhone’ların kronik sorunu olan düşük ışıkta grenli çekim yani kumlu görüntü. Cihazın video çekim kalitesi, birçok rakibini geride bırakırken Apple’ın halen düşük ışıklı ortamlarda, iç ortamlarda ve gece çekimlerinde yaşanan bu sorunun ortadan kaldıramaması kullanıcıları ciddi manada rahatsız ediyor. Son olarak cihazın kamerasının DxOMark sitesinden 97 puan arka kameralar için, selfie çekim ise 71 puan aldığını söyleyebiliriz. İşte iPhone X’in kameralarına ait teknik özellikleri...

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

Optik Görüntü Sabitleyici: Var

Kamera Özellikleri: Live Photos, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Yüz Algılama, Sesli komut, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), BSI, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, Safir Kristal Objektif Kapağı, Focus Pixels Otomatik Odaklama, 6 Elementli Lens

Flaş: Quad-LED, Çift Tonlu

Diyafram Açıklığı: F1.8

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri: 60 fps

Video Kayıt Özellikleri: HDR, Video Yakınlaştırma, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Video Kayıtta Fotoğraf Çekme, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse Video Kayıt, Yüz Algılama, Coğrafi Konum Etiketleme, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri: 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 24fps

İkinci Arka Kamera: Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram: F2.4

İkinci Arka Kamera Özellikleri: Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (2x), Telephoto

Ön Kamera Çözünürlüğü: 7 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p

Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.2

Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Live Photos, Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, TrueDepth Camera, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Back-illuminated Sensor (BSI), HDR, Sanal Flaş, Yüz Algılama

iPHONE X BATARYA ÖZELLİKLERİ

iPhone X ile birlikte Apple ilk defa cihazlarında kablosuz şarjı uzun bir zaman sonrasında getirdi. Fakat 2716 mAh batarya kapasitesi ile iPhone X, yine rakiplerinin gerisinde kalıyor. Apple, bu açığı, kullandığı yeni işlemcinin sağladığı verim ile kapatmaya çalışmış. Kullanıcı deneyimlerine göre bu pek de işe yaramamış gözüküyor. Diğer yandan hızlı şarj etmek için ayrı bir adaptör satın almak zorunda kalan kullanıcılar, bu durumdan da şikayetçi. Kutusundan çıkan şarj adaptörü ile değil de bir iPad veya Mac adaptörü ile hızlı şarj olduğu deneyimlerle tespit edilmiş. Pil ömrünün beklentilerin altında kalması yanında şarj olma süresinin uzun olması cihazın veriminin ister istemez düşürüyor. IPhone X’in bataryasına ait teknik özellikler şu şekilde;

Batarya Kapasitesi: 2716 mAh

Konuşma Süresi (3G): 21 Saat

İnternet Kullanımı (WiFi): 12 Saat

Şarj: Kablosuz Şarj, Lightning - USB Kablosu

Batarya Teknolojisi: Lithium Ion (Li-Ion)

Değişir Batarya: Yok

Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj, 30 Dakikada %50 Dolum

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iPHONE X BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

iPhone X, bağlantı özelliklerine yenilerini ekleyerek piyasaya sürüldü. Kablosuz şarj desteği ile Apple tarafında bir ilk olan cihazda 3.5 mm kulaklık girişi yine yok. Bu sebeple cihazın kutusundan çıkan harici bir kulaklık ile müzik dinlemek isterseniz dönüştürücü ara kabloyu kullanmanız gerekecek. Bu olay ise birçok android cihazda olduğu gibi kullanıcıları iPhone X’de de rahatsız eden bir durum. Bunun dışında bluetooth 5.0 olması bir artı olarak gözüküyor. Fakat halen aptX desteğinin Apple’da olmaması, bluetooth kulaklık kullanımında büyük bir eksiklik olarak gözüküyor. Tabii buna rağmen iPhone X ve diğer Apple cihazları, başarılı ve kaliteli müzik dinlemeyi kullanıcılarına sağlıyor. Cihazın bağlantılarına ait teknik özellikler şöyle;

2G: Var

2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE

3G: Var

3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz

3G İndirme: 42.2 Mbps

3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps

3G Teknolojisi: HSPA+

4G: Var

4G İndirme: 1000 Mbps

4G Karşıya Yükleme: 150 Mbps

4G Teknolojisi: LTE (Cat.16)

4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği

4.5G Desteği: Var

Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi Özellikleri: MIMO

Dual-Band: Wi-Fi Hotspot

NFC: Var

Bluetooth Versiyonu: 5.0

Kızılötesi: Yok

Navigasyon Özellikleri: Galileo, QZSS, A-GPS, GLONASS

USB Versiyonu: 2.0

USB Bağlantı Tipi: Lightning

USB Özellikleri: Kulaklık Ses Çıkışı

Hat Sayısı: Tek Hat

SIM: Nano-SIM (4FF)

iPHONE X TASARIM ÖZELLİKLERİ

Kablosuz şarj özelliğinin kazandırılması için, önceki versiyonların aksine iPhone X’de metal ve cam karışımı bir tasarım dizayn edildi. Cihazın çerçevesiz ve çentikli olarak gelmesinin yanında tek elle kullanım sunması ve ekran-gövde oranının büyümesi nedeniyle olumlu yorumlar alıyor. Fakat cihazın ekranının sadece boy olarak uzaması, enine dar gözükmesi ile birlikte kasasının kalın olduğu yine yapılan yorumlardan bazıları. Cihazın tasarımına ait teknik özellikleri şöyle;

Boy: 143.6 mm

En: 70.9 mm

Kalınlık: 7.7 mm

Ağırlık: 174 Gram

Renk Seçenekleri: Gümüş, Uzay grisi ve altın

Gövde Malzemesi (Kapak): Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve): Paslanmaz Çelik

iPHONE X DİĞER ÖZELLİKLERİ

Suya Dayanıklılık: Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX7

Toza Dayanıklılık: Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP6X

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var

Sensörler: Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu: Yok

Bildirim Işığı (LED): Yok

SAR Değeri 10g (Baş): 0.92 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 0.95 W/kg

Servis ve Uygulamalar: Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), AirPlay, FaceTime, Siri, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, iCloud Drive, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D)

iPHONE X FİYATI

IPhone X, Türkiye’de 2017 Ekim ayında raflarda yerini aldı. 64 GB olanı 6099 TL, 256 GB olanı ise 6899 TL olarak satışa fiyatı belirlendi. Zamanında piyasaya çıkan en pahalı iPhone modeli olan cihaz, döviz kurlarının yükselmesi sonrasında fiyatlarına zam yapıldı. Ve iPhone X’in fiyatları 7500 TL ve 8599 TL’ye çıktı. iPhone X’in şu sıralar fiyatı, 7299 liradan başlıyor.

iPHONE X YORUMLARI

IPhone X ile ilk olarak tepki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatından dolayı bir eleştiri gelmişti. Apple’de yeni bir dönem başlatan cihaz ile birlikte gelen birçok yeni özellik farklı birçok sorunun gelmesine neden oldu. Fakat iPhone X, yeni çıkan modeller ile arasında ciddi farkların olmaması ve fiyatının onlara göre daha uygun olması nedeniyle daha fazla tercih ediliyor. Apple ve iOS kullanıcıları, birçok nedenden dolayı bu sistemi daha güvenli buluyor ve tercih ediyorlar. Cihazın, muadili sayılan rakipleri karşısında daha düşük RAM’e sahip olması bir dezavantaj gibi görünse de kullandığı sistem ile en stabil bir şekilde çalışan akıllı telefon modeli olduğunu söyleyebiliriz. Video çekim kalitesinin yine kullanıcı deneyimi sonrasında daha net, daha kaliteli olduğu biliniyor. Bunların yanında iPhone X’in bazı durumları kullanıcılar tarafından deneyimler sonrasında tespit edilmiş sorunlardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

1- Kasa kalınlığının fazla olması

2- Ekranın çok kolay çizilmesi

3- Ekranı uzun olmasına rağmen dar kalması

4- Pil yüzdesini çentikten dolayı görememe

5- Klavyenin küçük olması ve dizilimin değişmesi

6- Yüz tanıma sisteminin randımanlı çalışmaması, menüye girmek için kaydırmak gerekiyor olunması

7- Çok yavaş şarj olması

8 - Bataryanın kapasitesinin düşük olması ve çabuk bitmesi

9- Ön ve arka kameranın düşük ışıkta performansının kötü olması

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