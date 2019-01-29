iPhone X özellikleri, fiyatı ve iPhone X yorumları

Apple, 2017 yılı Eylül ayında düzenlendiği bir etkinlik ile iPhone X’i tüm dünyaya duyurmuştu. iPhone'nun çıkarılmasının 10. yılı olması nedeniyle Apple meraklıları yeni modeli heyecanla bekliyorlardı. IPhone'un ilk çıkarılması zamandan beri bir ikon haline gelen home tuşu kaldırılmış, cihaz çerçevesiz ve çentikli ekrana kavuşmuştu. Çentikli ekran modeli ise diğer akıllı cihazlara yayılmış ve bir furya başlamıştı. Firma, her ne kadar istediği satış rakamlarına ulaşmamış olsa bile yeni modellere nispeten iPhone X daha çok tercih ediliyor. Bu yüzden haberimizde iPhone X özellikleri, fiyatı ve iPhone X hakkında kullanıcı yorumlarına değindik. iPHONE X ÖZELLİKLERİ iPhone X, Apple’ın 10. yıl nedeniyle çıkardığı özel bir model. Çünkü firmanın ilk çerçevesiz iPhone’u. Çentikli ekran modeli ve arka kamera dizaynı ile daha sonra çıkarılan birçok android akıllı telefonu öncülük etmiş olan iPhone X, yeni versiyonları çıkmış olmasına rağmen fiyatının daha uygun olması nedeniyle daha çok rağbet ediliyor. Beklenilen satış rakamlarına ulaşılmaması nedeniyle hayal kırıklığına neden olan iPhone X, Apple açısından büyük değişiklik ile çizgisinin dışına çıkmış oldu. Home tuşunun olmaması ilk başta biraz yadırgansa bile iPhone kullanıcıları tarafından yavaş yavaş da olsa benimsenmeye başlandı. Peki 1,5 sene sonra halen iPhone X alınır mı? Yoksa yeni modeller iPhone XS, iPhone XS Max mı tercih edilmeli? Kullanıcı deneyimleri ile birlikte iPhone X özelliklerini donanım, kamera, ekran, pil süresi, bağlantı hızları, tasarım başlıkları altında inceledik.

iPHONE X DONANIM ÖZELLİKLERİ IPhone X ile birlikte tanıtılan iPhone 8 serisinde de kullanılan işlemci olan Apple A11, bir önceki işlemciye göre cihaza yüzde 25 oranında hız kazandırıyor. Bu hız oranı, çoklu çekirdekte yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Saniyede 600 milyar işlem yapabilen A11 işlemciye 3GB RAM eşlik ediyor. Cihaza gücünü veren bu donanım sayesinde pil süresi, eski modellere göre en az 2 saat daha uzuyor. 10 nm olarak üretilen A11 işlemcisi olan iPhone X, 64 GB ve 256 GB olarak iki hafıza seçeneği mevcut. Donanım özelliklerine göre iPhone X hakkında en büyük eleştiri hafıza seçeneklerinde geliyor. IOS sistemi nedeniyle hafıza kartı desteği olmayan cihaz 64 GB’dan başlayan hafıza kapasitesi ile rakiplerinin gerisinde kalıyor. Fakat yeni işlemcisi ile Geekbench ve Antutu gibi performans testlerinden ve kullanıcı deneyimlere göre geçer not almayı başardı. IPhone X’in donanıma ait teknik özellikleri ise şöyle; Yonga Seti (Chipset): Apple A11 Bionic Ana İşlemci (CPU): Dual-core CPU Frekansı: 2.1 GHz CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: 64-bit Yardımcı İşlemci: Quad-core Yardımcı İşlemci: M11 Hareket İşlemcisi Grafik İşlemcisi (GPU): Three-Core CPU Üretim Teknolojisi: 10 nm AnTuTu Puanı (v6): 221.100 Puan AnTuTu Puanı (v7): 241.400 Puan Bellek (RAM): 3 GB RAM Tipi: LPDDR4 Dahili Depolama: 64 GB Hafıza Kartı Desteği: Yok Diğer Hafıza Seçenekleri: 64/256GB Depolama seçeneği var iPHONE X EKRAN ÖZELLİKLERİ iPhone X’i diğer iPhone’lardan ayıran en büyük değişim ekran tarafında geldi. İPhone’un simgesi haline gelen home buttonunun ve parmak izi (Touch ID) sensörünün olmadığı iPhone X’in çentikli ekranında haliyle herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ekranın çentikli kısmında ise kızılötesi kamera, ışık projektörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, 7 MP ön kamera ve nokta projektörü yer alıyor. OLED ekranın 1125x2436 piksel çözünürlüğü bulunuyor ve 458 piksel yoğunluğu ile kullanıcısına keyifli bir kullanım sunuyor. Cihazın tanıtımında da aksaklık yaşanan yüz tanıma sisteminin tam olarak randımanlı çalışmadığı birçok kullanıcı tarafından dile getirilmiş sorunlardan biri. Yüz tanıma sistemi ile ilgili diğer rahatsızlık ise bu fonksiyon ile sadece tuş kilidinin açılması ama menüye ulaşmak için kaydırma işleminin yapmak zorunda kalınması. Diğer yandan ekranın çok kolay bir şekilde çizilmesi kullanıcıları rahatsız eden bir başka durum. iPhone X’in ekranına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran Boyutu: 5.8 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1125x2436 (FHD+) Pixel Piksel Yoğunluğu: 458 PPI Ekran Teknolojisi: OLED Ekran Özellikleri: Oleophobic Coating, Multi Touch, True Tone Ekran, HDR, Çerçevesiz Tasarım, Dolby Vision, HDR10, Çentikli (Notch), Geniş Renk Yelpazesi (P3), Super Retina Display, 3D Touch 625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 81.14 % iPHONE X KAMERA ÖZELLİKLERİ Apple, ilk olarak iPhone 7 Plus modelinde uyguladığı çift arka kamera sistemini iPhone X’de özelliklerini artırarak devam ettiriyor. Cihazın arkasında yer alan kameraların çözünürlüğü 12 MP. Ana kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip iken 2. kamerada ise f2.4 diyafram açıklığı mevcut. Ve bu kameraların her ikisinde de OIS desteği ile zamanında rakiplerinde ayrılmıştı iPhone X. Cihazda bulunan bu iki kamera ile özellikle portre çekim modunda çok iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Bu mod üzerinde yer alan doğal ışık, stüdyo ışığı, kontur ışığı, sahne ışığı ve sahne ışığı, mono gibi seçenekler, kullanıcısına kaliteli ve değişik portre çekimi sağlıyor. Cihaz, 60 FPS 4K video kaydı yapabiliyor. 1080p’de 240 fps ağır çekim yapabilen iPhone X ile aynı zamanda videoları 6 kata kadar digital olarak zoom yapabilmek mümkün. Cihazın ön tarafından tek kamera olmasına rağmen yine çok başarılı portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. 7 MP çözünürlüğü olan kameranın diyafram açıklığı ise f2.2. Apple, ilk olarak bu kamera ile iPhone X’e özel olarak cihaza yüz tanıma sistemi yerleştirmiş durumda. Firma, Face ID’yi kızılötesi kamera, ışık projektörü ve nokta projektörünü aynı anda kullanarak milyonda bir hata ile telefonunuza erişmenizi sağladığı şeklinde tanımlıyor. Fakat kullanıcılar, yüz tanıma sisteminin o kadar randımanlı çalışmadığı görüşünde. IPhone X kameraları için yapılan en fazla eleştiri, aslında tüm iPhone’ların kronik sorunu olan düşük ışıkta grenli çekim yani kumlu görüntü. Cihazın video çekim kalitesi, birçok rakibini geride bırakırken Apple’ın halen düşük ışıklı ortamlarda, iç ortamlarda ve gece çekimlerinde yaşanan bu sorunun ortadan kaldıramaması kullanıcıları ciddi manada rahatsız ediyor. Son olarak cihazın kamerasının DxOMark sitesinden 97 puan arka kameralar için, selfie çekim ise 71 puan aldığını söyleyebiliriz. İşte iPhone X’in kameralarına ait teknik özellikleri...

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Var Kamera Özellikleri: Live Photos, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi, Yüz Algılama, Sesli komut, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), BSI, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, Safir Kristal Objektif Kapağı, Focus Pixels Otomatik Odaklama, 6 Elementli Lens Flaş: Quad-LED, Çift Tonlu Diyafram Açıklığı: F1.8 Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K Video FPS Değeri: 60 fps Video Kayıt Özellikleri: HDR, Video Yakınlaştırma, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Video Kayıtta Fotoğraf Çekme, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse Video Kayıt, Yüz Algılama, Coğrafi Konum Etiketleme, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) Video Kayıt Seçenekleri: 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 24fps İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 12 MP İkinci Arka Kamera Diyafram: F2.4 İkinci Arka Kamera Özellikleri: Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (2x), Telephoto

Ön Kamera Çözünürlüğü: 7 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.2 Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Live Photos, Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, TrueDepth Camera, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Back-illuminated Sensor (BSI), HDR, Sanal Flaş, Yüz Algılama iPHONE X BATARYA ÖZELLİKLERİ iPhone X ile birlikte Apple ilk defa cihazlarında kablosuz şarjı uzun bir zaman sonrasında getirdi. Fakat 2716 mAh batarya kapasitesi ile iPhone X, yine rakiplerinin gerisinde kalıyor. Apple, bu açığı, kullandığı yeni işlemcinin sağladığı verim ile kapatmaya çalışmış. Kullanıcı deneyimlerine göre bu pek de işe yaramamış gözüküyor. Diğer yandan hızlı şarj etmek için ayrı bir adaptör satın almak zorunda kalan kullanıcılar, bu durumdan da şikayetçi. Kutusundan çıkan şarj adaptörü ile değil de bir iPad veya Mac adaptörü ile hızlı şarj olduğu deneyimlerle tespit edilmiş. Pil ömrünün beklentilerin altında kalması yanında şarj olma süresinin uzun olması cihazın veriminin ister istemez düşürüyor. IPhone X’in bataryasına ait teknik özellikler şu şekilde;

Batarya Kapasitesi: 2716 mAh Konuşma Süresi (3G): 21 Saat İnternet Kullanımı (WiFi): 12 Saat Şarj: Kablosuz Şarj, Lightning - USB Kablosu Batarya Teknolojisi: Lithium Ion (Li-Ion) Değişir Batarya: Yok Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj, 30 Dakikada %50 Dolum iPHONE X BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ iPhone X, bağlantı özelliklerine yenilerini ekleyerek piyasaya sürüldü. Kablosuz şarj desteği ile Apple tarafında bir ilk olan cihazda 3.5 mm kulaklık girişi yine yok. Bu sebeple cihazın kutusundan çıkan harici bir kulaklık ile müzik dinlemek isterseniz dönüştürücü ara kabloyu kullanmanız gerekecek. Bu olay ise birçok android cihazda olduğu gibi kullanıcıları iPhone X’de de rahatsız eden bir durum. Bunun dışında bluetooth 5.0 olması bir artı olarak gözüküyor. Fakat halen aptX desteğinin Apple’da olmaması, bluetooth kulaklık kullanımında büyük bir eksiklik olarak gözüküyor. Tabii buna rağmen iPhone X ve diğer Apple cihazları, başarılı ve kaliteli müzik dinlemeyi kullanıcılarına sağlıyor. Cihazın bağlantılarına ait teknik özellikler şöyle;

2G: Var 2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz 3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var 4G İndirme: 1000 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 150 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.16) 4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği 4.5G Desteği: Var Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi Özellikleri: MIMO Dual-Band: Wi-Fi Hotspot NFC: Var Bluetooth Versiyonu: 5.0 Kızılötesi: Yok Navigasyon Özellikleri: Galileo, QZSS, A-GPS, GLONASS USB Versiyonu: 2.0 USB Bağlantı Tipi: Lightning USB Özellikleri: Kulaklık Ses Çıkışı Hat Sayısı: Tek Hat SIM: Nano-SIM (4FF) iPHONE X TASARIM ÖZELLİKLERİ Kablosuz şarj özelliğinin kazandırılması için, önceki versiyonların aksine iPhone X’de metal ve cam karışımı bir tasarım dizayn edildi. Cihazın çerçevesiz ve çentikli olarak gelmesinin yanında tek elle kullanım sunması ve ekran-gövde oranının büyümesi nedeniyle olumlu yorumlar alıyor. Fakat cihazın ekranının sadece boy olarak uzaması, enine dar gözükmesi ile birlikte kasasının kalın olduğu yine yapılan yorumlardan bazıları. Cihazın tasarımına ait teknik özellikleri şöyle;

Boy: 143.6 mm En: 70.9 mm Kalınlık: 7.7 mm Ağırlık: 174 Gram Renk Seçenekleri: Gümüş, Uzay grisi ve altın Gövde Malzemesi (Kapak): Cam Gövde Malzemesi (Çerçeve): Paslanmaz Çelik iPHONE X DİĞER ÖZELLİKLERİ Suya Dayanıklılık: Var Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX7 Toza Dayanıklılık: Var Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP6X 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var Sensörler: Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer Parmak izi Okuyucu: Yok Bildirim Işığı (LED): Yok SAR Değeri 10g (Baş): 0.92 W/kg SAR Değeri 10g (Vücut): 0.95 W/kg Servis ve Uygulamalar: Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), AirPlay, FaceTime, Siri, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, iCloud Drive, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) iPHONE X FİYATI IPhone X, Türkiye’de 2017 Ekim ayında raflarda yerini aldı. 64 GB olanı 6099 TL, 256 GB olanı ise 6899 TL olarak satışa fiyatı belirlendi. Zamanında piyasaya çıkan en pahalı iPhone modeli olan cihaz, döviz kurlarının yükselmesi sonrasında fiyatlarına zam yapıldı. Ve iPhone X’in fiyatları 7500 TL ve 8599 TL’ye çıktı. iPhone X’in şu sıralar fiyatı, 7299 liradan başlıyor.