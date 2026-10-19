iQOO Neo12'nin tanıtım tarihi belli oldu: 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran!

iQOO, daha önce Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağını ve 2K çözünürlük ile 185 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacağını doğruladığı Neo12 modeline ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

iQOO NEO12, 28 EKİM’DE TANITILACAK

Şirket, telefonun Çin’de 28 Ekim’de tanıtılacağını duyurdu. Cihazın ülkedeki ön siparişleri ise şimdiden başladı.

iQOO Neo12, Fierce Edge, Shadow Black (siyah) ve Frost Blade Blue (mavi) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fierce Edge versiyonu, arka panelindeki dinamik dokulu tasarımıyla dikkat çekiyor.



Şirketin paylaştığı bilgilere göre telefon, parlatılmış metal çerçeve ve kare şeklinde bir arka kamera modülüne sahip olacak. Cihazın aktif soğutma fanı ise kamera modülünün sağ alt köşesinde yer alacak.

iQOO NEO12, 9.000 MAH BATARYAYLA GELİYOR

iQOO Neo12'nin donanımında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye, iQOO’nun Q3 oyun çipi eşlik edecek. Telefonda ayrıca Ice-Dome soğutma sistemi bulunacak.

Yeni modelin öne çıkan özelliklerinden biri de batarya kapasitesi olacak. Neo12'de 9.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

Kaynak: GSMArena