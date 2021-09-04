YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'i ziyaret etti

Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'i ziyaret etti

04.09.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Su Kaynakları Bakanı Hamdani, Afyonkarahisar Valisi Çiçek'i ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çiçek, Bakan Hamdani'yi ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar'ı kendi evleri gibi kabul etmelerini istirham ediyorum." dedi.

Bakan Hamdani de kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyareti sayın Veysel Eroğlu'nun daveti üzere gerçekleştirdim. Bu şehir, Türkiye'de daha sonra ziyaret edeceğimiz bütün şehirlere örnek olmuştur. Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i de ziyaret eden Hamdani ve beraberindekiler, daha sonra ​​​​​​​Uzun Çarşı, Ulu Cami, tarihi konaklar ve sokak yenileme çalışmalarının olduğu bölge, Mevlevi ve İmaret camilerini gezdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
PARTNERGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadıGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadı
Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve Beylikler Dönemi verilerine ulaşıldıAmorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve Beylikler Dönemi verilerine ulaşıldı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:39
Akşam
19:32
Yatsı
20:51

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Dönmez Eczanesi
Merkez
Erenler Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Vıtamın Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.