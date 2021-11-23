SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Irak'ta Dick Advocaat dönemi sona erdi

Irak'ta Dick Advocaat dönemi sona erdi

23.11.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Milli Takımı'nda beklentilerin altında kalan teknik direktör Dick Advocaat istifa etti.

Irak'ta Dick Advocaat dönemi sona erdi

Irak Milli Takım teknik direktörü Dick Advocaat alınan kötü sonuçlar üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Advocaat yaptığı açıklamada, "Beklentiler yüksekti ancak ne yazık ki biz onları karşılayamadık." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Asya Dünya Kupası Elemeleri A grubunda Play-off'lara ulaşabilmesi için grubu 3. sırada tamamlaması gerekiyor.

Irak alınan kötü sonuçlarla 3. sıradaki Birleşik Arap Emirliklerinin 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başında çıktığı 6 maçta hiç galibiyet alamazken, 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Maradona için olay iddia! Kalbini çıkarıp...Maradona için olay iddia! Kalbini çıkarıp...
Anahtar Kelimeler:
Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Emre Belözoğlu'ndan Hagi - Alex itirafı

Emre Belözoğlu'ndan Hagi - Alex itirafı

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.