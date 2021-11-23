Irak'ta Dick Advocaat dönemi sona erdi

Irak Milli Takım teknik direktörü Dick Advocaat alınan kötü sonuçlar üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Advocaat yaptığı açıklamada, "Beklentiler yüksekti ancak ne yazık ki biz onları karşılayamadık." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Asya Dünya Kupası Elemeleri A grubunda Play-off'lara ulaşabilmesi için grubu 3. sırada tamamlaması gerekiyor.

Irak alınan kötü sonuçlarla 3. sıradaki Birleşik Arap Emirliklerinin 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başında çıktığı 6 maçta hiç galibiyet alamazken, 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşadı.

