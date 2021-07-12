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  4. Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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