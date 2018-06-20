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İran 0 - 1 İspanya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası B Grubu'ndaki bir diğer maçta İran ile İspanya karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanan İspanya, kilidi ikinci yarıda açabildi ve Diego Costa'nın golüyle İran'ı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Puanını 4'e yükselten İspanya, grupta avantajlı konuma geçerken B Grubu'nda üst tura çıkacak takımlar son maçların ardından belli olacak.

İran 0 - 1 İspanya (Maç özeti)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yendi.

İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi.

Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kazan Arena
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun
İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)
Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)
Sarı kartlar: Dk. 79 Amiri, Dk. 90+2 Ebrahimi (İran)

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İspanya iran dünya kupası

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