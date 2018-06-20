İran 0 - 1 İspanya (Maç özeti)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yendi.
İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı.
İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.
İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi.
Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Kazan Arena
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun
İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)
Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)
Sarı kartlar: Dk. 79 Amiri, Dk. 90+2 Ebrahimi (İran)
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